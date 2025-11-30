Kuvvetli kar yağışı için alarm verildi! Meteoroloji tek tek uyardı: Lapa lapa yağacak

Kategoriler
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 30 Kasım Pazar günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmelere göre; Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu(Van hariç), Güneydoğu Anadolu(Mardin hariç) ile Samsun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ülkenin neredeyse tamamında sağanak etkili olurken, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olacağı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayımladığı 5 günlük hava tahmin raporunda ise bugün Erzincan, Tunceli ve Ardahan'da yoğun kar yağışı beklendiğini bildirdi. 1 Aralık'ta Sivas, Tunceli, Ardahan, Erzurum, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Kars ve Hakkari'de kar yağışının beklendiği bildirildi. Salı günü ise Gümüşhane, Bayburt, Kars ve Ardahan'da kar lapa lapa yağacak. Salı gününden sonra tüm Türkiye'de güneş açacak.
Parçalı ve çok bulutlu, Güney ve doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MANİSA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Mersin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
KAYSERİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
SİNOP °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 15°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı
RİZE °C, 19°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı
TRABZON °C, 21°C
Parçalı bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin(Van hariç) yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla kuzey ve doğusunda yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu , gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu , gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
VAN °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin(Mardin hariç) sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
MARDİN °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
SİİRT °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı