Şarkıcı Kıraç'a şok! Ekibini taşıyan otobüs kazaya karıştı

Uşak'ta konser veren ünlü şarkıcı Kıraç'ın orkestra ekibini taşıyan otobüs, müzisyenleri konaklayacakları otele götürürken kazaya karıştı.
Gazi Bulvarı'nda ilerleyen M.A. (36) yönetimindeki 34 CVG 008 plakalı otomobil, aynı bulvardan Günsazak Caddesi'ne dönüş yapmak isteyen A.Ç. (27) idaresindeki 34 VTT 39 plakalı otobüse arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile otomobildeki S.T. (26) ve Y.O. (28) ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Y.O'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.