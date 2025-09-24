Köpekleri zehirleyen cani gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ta sosyal medyada "Köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğü" notuyla paylaşılan ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, yaşlı bir adamın izine rastladı.

3 KÖPEK TELEF OLDU

Ekipler yaptığı incelemede; 75 yaşındaki M.K. bahçesine gelen hayvanları etkisiz hale getirmek için zehirli kıyma bıraktığı tespit edildi. Bu kıymayı yiyen sahipli 3 köpeğinin telef olduğu tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili şüpheli M.K. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.