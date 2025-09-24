İş yerinde dehşet! Çalışanın ellerini ayaklarını bağlayıp döve döve öldürdüler

Başakşehir ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi, Aymakoop Sanayi Sitesi'nde yaşanan olay dehşete düşürdü. Nicolai Palamarcıuc isimli çalışan iş yerine ait olan evrakları götürmeye çalışınca ortalık karıştı. Durumu öğrenen iş yeri sahibi yakınlarına haber verdi. Kısa süre sonra iş yeri sahibinin akrabaları geldi.

ELLERİNİ VE AYAKLARINI BAĞLADILAR

İş yerine gelen R.K., Y.K.A, C.Ç. ve K.Ç. isimli şahıslar, çalışanın ellerini ve ayaklarını bağladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Nicolai Palamarciuc'in hareketsiz halde yerde yattığını ve şahsın üzerinde elinde bıçakla duran R.K.'yi ve diğer 3 kişinin ise ellerinde plastik kelepçe ve bant bulunduğunu gördü. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde yabancı uyruklu şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Bunun üzerine polis ekipleri olaya karıştıkları tespit edilen R.K., Y.K.A., C.Ç. ve K.Ç. isimli 4 şüpheli, 'kasten öldürme' suçundan gözaltına aldı.

Bilinci kapalı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan Nicolai Palamarciuc ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yeri inceleme ekipleri iş yerine gelerek çalışma yaptı. Polisin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.