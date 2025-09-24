Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

İş yerinde dehşet! Çalışanın ellerini ayaklarını bağlayıp döve döve öldürdüler

İstanbul Başakşehir'de yabancı uyruklu çalışan dehşeti yaşadı. İş yeri sahibi ve akrabaları tarafından elleri ve ayakları bağlanarak şiddet gören şahıs hayatını kaybetti. Korkunç olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.09.2025
saat ikonu 08:52
|
GÜNCELLEME:
24.09.2025
saat ikonu 08:59

ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi, Aymakoop Sanayi Sitesi'nde yaşanan olay dehşete düşürdü. Nicolai Palamarcıuc isimli çalışan iş yerine ait olan evrakları götürmeye çalışınca ortalık karıştı. Durumu öğrenen iş yeri sahibi yakınlarına haber verdi. Kısa süre sonra iş yeri sahibinin akrabaları geldi.

ELLERİNİ VE AYAKLARINI BAĞLADILAR

İş yerine gelen R.K., Y.K.A, C.Ç. ve K.Ç. isimli şahıslar, çalışanın ellerini ve ayaklarını bağladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Nicolai Palamarciuc'in hareketsiz halde yerde yattığını ve şahsın üzerinde elinde bıçakla duran R.K.'yi ve diğer 3 kişinin ise ellerinde plastik kelepçe ve bant bulunduğunu gördü. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde yabancı uyruklu şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

İş yerinde dehşet! Çalışanın ellerini ayaklarını bağlayıp döve döve öldürdüler

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Bunun üzerine polis ekipleri olaya karıştıkları tespit edilen R.K., Y.K.A., C.Ç. ve K.Ç. isimli 4 şüpheli, 'kasten öldürme' suçundan gözaltına aldı.
Bilinci kapalı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan Nicolai Palamarciuc ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay yeri inceleme ekipleri iş yerine gelerek çalışma yaptı. Polisin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kız çocuğunu Tiktok’ta dans ettirerek para kazanan baba hakkında karar verildi
Kız kardeşini boğarak öldürmüştü! 25 yıllık cinayet aydınlatıldı
Sahada değil, sokakta hedef oldular! Ekvador’da bir ayda üçüncü futbolcu cinayeti
ETİKETLER
#başakşehir
#cinayet
#vaka
#Nöbetçi Hakimlik
#İşyerinde Olay
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.