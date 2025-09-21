Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Sahada değil, sokakta hedef oldular! Ekvador’da bir ayda üçüncü futbolcu cinayeti

Ekvador'da futbolcu Jonathan Gonzalez, silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Gonzalez, Esmeraldas'taki evinin önünde vurularak öldürüldü. Olay, ülkede organize suç kaynaklı şiddet nedeniyle bu ay yaşanan üçüncü futbolcu cinayeti olarak kayıtlara geçti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sahada değil, sokakta hedef oldular! Ekvador’da bir ayda üçüncü futbolcu cinayeti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2025
saat ikonu 15:59
|
GÜNCELLEME:
21.09.2025
saat ikonu 15:59

Güney Amerika ülkesi ’da futbolcu Jonathan Gonzalez’in silahlı saldırıda hayatını kaybettiği açıklandı. Bu olay, kaynaklı nedeniyle ülkede bu ay yaşanan üçüncü futbolcu cinayeti olarak kayıtlara geçti.

Yetkililer, “Speedy Gonzalez” lakaplı 31 yaşındaki futbolcunun Esmeraldas’taki evinin önünde silahla vurularak öldürüldüğünü duyurdu. Kolombiya sınırında yer alan bu bölge, rakip uyuşturucu kartellerinin sık sık çatıştığı noktalar arasında gösteriliyor.

Polis, daha önce Paraguay’ın Olimpia ve Meksika’nın Leon ekiplerinde forma giyen, son olarak ise 22 de Julio’da oynayan Gonzalez’in yanı sıra kimliği belirlenemeyen bir kişinin daha hastaneye götürülürken yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Sahada değil, sokakta hedef oldular! Ekvador’da bir ayda üçüncü futbolcu cinayeti

"OYUNCULAR SALDIRININ HEDEFİ DEĞİLDİ"

10 Eylül'de, Exapromo Costa takımının (ikinci lig) oyuncuları Michael Valencia ve Leandro Yepes, kıyı şehri Manta'da düzenlenen silahlı saldırıda öldürüldü. Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncularının saldırının hedefi olmadığı belirtildi.

Ekvador'da oranı, 2018'de 100 bin kişi başına 6'dan, 2023'te 47'ye ulaşan rekorun ardından 2024'te 38'e fırladı. Ülke bir zamanlar dünyanın önde gelen iki kokain üreticisi olan Kolombiya ve Peru arasında bir barış ve huzur vahası olarak kabul ediliyordu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Korkunç cinayetin görüntüleri ortaya çıktı! Gözünü kırpmadan iki kişiyi kurşun yağmuruna tuttu
Türk gezgin Taha Yaman Kılınak Ekvador’da saldırıya uğradı! Sosyal medyadan yardım istedi
ETİKETLER
#Futbol
#uyuşturucu kaçakçılığı
#şiddet
#cinayet
#organize suç
#Ekvador
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.