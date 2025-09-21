Sahada değil, sokakta hedef oldular! Ekvador’da bir ayda üçüncü futbolcu cinayeti

Güney Amerika ülkesi Ekvador’da futbolcu Jonathan Gonzalez’in silahlı saldırıda hayatını kaybettiği açıklandı. Bu olay, organize suç kaynaklı şiddet nedeniyle ülkede bu ay yaşanan üçüncü futbolcu cinayeti olarak kayıtlara geçti.

Yetkililer, “Speedy Gonzalez” lakaplı 31 yaşındaki futbolcunun Esmeraldas’taki evinin önünde silahla vurularak öldürüldüğünü duyurdu. Kolombiya sınırında yer alan bu bölge, rakip uyuşturucu kartellerinin sık sık çatıştığı noktalar arasında gösteriliyor.

Polis, daha önce Paraguay’ın Olimpia ve Meksika’nın Leon ekiplerinde forma giyen, son olarak ise 22 de Julio’da oynayan Gonzalez’in yanı sıra kimliği belirlenemeyen bir kişinin daha hastaneye götürülürken yaşamını yitirdiğini duyurdu.

"OYUNCULAR SALDIRININ HEDEFİ DEĞİLDİ"

10 Eylül'de, Exapromo Costa takımının (ikinci lig) oyuncuları Michael Valencia ve Leandro Yepes, kıyı şehri Manta'da düzenlenen silahlı saldırıda öldürüldü. Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncularının saldırının hedefi olmadığı belirtildi.

Ekvador'da cinayet oranı, 2018'de 100 bin kişi başına 6'dan, 2023'te 47'ye ulaşan rekorun ardından 2024'te 38'e fırladı. Ülke bir zamanlar dünyanın önde gelen iki kokain üreticisi olan Kolombiya ve Peru arasında bir barış ve huzur vahası olarak kabul ediliyordu.