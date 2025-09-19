Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Korkunç cinayetin görüntüleri ortaya çıktı! Gözünü kırpmadan iki kişiyi kurşun yağmuruna tuttu

İzmir'de eski sevgili cinayeti meydana geldi. Yaşanan olayda eğlence mekanında eski sevgilisi tarafından silahla vurulan kadın tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.09.2025
saat ikonu 15:03
|
GÜNCELLEME:
19.09.2025
saat ikonu 15:05

'in ilçesinde Yeni Mahalle Dere Sokak'ta 10 Eylül gecesi saat 23.35 sıralarında bir işletmede dehşete düşüren bir olay meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan Ümit Görgülü (34), eski sevgilisi Selin Angun'un (33) bulunduğu eğlence mekanına gelerek yanında getirdiği silahla ateş açtı.

Görgülü'nün kurşunları, Selin Angun'un yanı sıra yanında bulunan Ü.A. (23) ve D.T.'ye (27) isabet etti. Şüpheli olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Korkunç cinayetin görüntüleri ortaya çıktı! Gözünü kırpmadan iki kişiyi kurşun yağmuruna tuttu

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Selin Angun, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan, polis ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda olayın şüphelisinin Ramazan Ümit Görgülü olduğu belirlendi. Şüpheli, düzenlenen operasyonda adresinde göğsünden vurulmuş şekilde ölü bulundu.

Korkunç cinayetin görüntüleri ortaya çıktı! Gözünü kırpmadan iki kişiyi kurşun yağmuruna tuttu

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ KAN DONDURDU

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, cinayetin işlendiği geceye ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Ramazan Ümit Görgülü elinde tabancayla eğlence mekanına doğru yürüyor.

Kapıya yaklaştığı sırada eğlence mekanı önünde bekleyenlere ateş ediyor. Sonra dönüp eski sevgilisi Selin Angun'a mermi yağdırıyor. Olayın ardından koşarak uzaklaşıyor.

Korkunç cinayetin görüntüleri ortaya çıktı! Gözünü kırpmadan iki kişiyi kurşun yağmuruna tuttu
