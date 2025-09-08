Türk gezgin Taha Yaman Kılınak Ekvador’da saldırıya uğradı! Sosyal medyadan yardım istedi

Ekvador’da seyahat ederken gaspa uğradığını ve karteller tarafından kaçırıldığını iddia eden Türk gezgin Taha Yaman Kılınak, sosyal medya hesabı üzerinden yardım çağrısında bulundu. Türkiye’nin Kito Büyükelçiliği, Kılınak’la temasa geçerek yerel makamlarla iletişim kurulduğunu ve olayın takipçisi olunacağını bildirdi. Kılınak’ın yardım çağrısının ardından, saatler içinde Türkiye’deki yakınları ve ailesi aracılığıyla kendisine ulaşıldı. Türkiye’nin Kito Büyükelçisi’nin bizzat görüştüğü Kılınak, sağlık durumunun iyi olduğunu ve şu anda Kolombiya’nın başkenti Bogota’da bulunduğunu ifade etti.