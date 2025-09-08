Menü Kapat
Galatasaray Victor Osimhen için seferber oldu! Cimbom B planını hazırladı

Milli aranın gelmesiyle Süper Lig müsabakalarına iki haftalık ara verildi. Milli takıma katılmak için Türkiye'den ayrılan Galatasaray'ın süper yıldızı Victor Osimhen'den kötü haber geldi. Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, Nijerya-Ruanda maçında sakatlık geçirip mücadeleyi yarıda bırakmıştı. Sarı-kırmızılı ekip, golcüsü için seferberlik ilan ederken, teknik direktör Okan Buruk, B planını hazırladı. İşte detaylar...

'ın 'den rekor bir bedelle kadrosuna kattığı 'den kötü haber geldi. Nijerya'nın Ruanda ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan yıldız futbolcu, maçı tamamlayamadı.

KADRODAN ÇIKARTILDI

Sol ayak bileğine darbe aldığı Ruanda maçında oyunu terk eden 26 yaşındaki forvet, geçtiğimiz günde de kadrodan çıkartıldı. Güney Afrika kafilesine dahil edilmeyen oyuncu için Galatasaray, Nijerya'ya özel uçak gönderdi. Osimhen bugün İstanbul'a getirilecek ve Kemerburgaz'da sağlık kontrolünde geçirilip tedavi altına alınacak. Kaval kemiğinde morluk oluşan ve ağrıları alan 26 yaşındaki yıldızın durumu kısa süre içinde netlik kazanacak.

FRANKURT'A YETİŞTİRİLMEK İSTENİYOR

Ligdeki Eyüp maçını kaçıracak Osimhen, Avrupa'daki Frankfurt sınavına yetişmek istiyor. Şu ana kadar 3 maça çıkan Nijeryalı golcü, 209 dakika sahada kaldı ve 2 gol kaydetti.

BURUK B PLANINI HAZIRLADI

Öte yandan Galatasaray'da teknik direktör , B planını hazırladı. Deneyimli teknik adam bir diğer yıldız golcü Mauro Icardi'yi ilk 11 için hazır bulmuyor.

BARIŞ ALPER FORVETE

Sarı-kırmızılı ekipte Osimhen'in yokluğunda ileri uçta 'ın görev alması bekleniyor.

