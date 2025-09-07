Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fatih Terim'in eski öğrencisi Beşiktaş'a: Sergen Yalçın'a dev transfer!

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ın transferdeki yeni hedefi belli oldu. Uzun zamandır sol kanat arayan Beşiktaş, Fatih Terim'in eski öğrencisi Yannick Carrasco ile ilgilenmeye başladı. Esasen ise siyah beyazlılar, Al Shabab ile sürpriz bir pazarlık sürecine hazırlanıyor ve Sergen Yalçın'a önemli bir kadro kalitesi sunmak istiyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fatih Terim'in eski öğrencisi Beşiktaş'a: Sergen Yalçın'a dev transfer!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
07.09.2025
saat ikonu 18:28
|
GÜNCELLEME:
07.09.2025
saat ikonu 18:28

'in 'tan öğrencisi olan Yannick Carrasco, an itibarıyla 'lı 'ın listesine eklendi. Halihazırda Suudi Arabistan'dan ayrılmaya olumlu yaklaşan Yannick Carrasco, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi ve Sergen Yalçın'dan da dev hamleye onay çıktı.

Fatih Terim'in eski öğrencisi Beşiktaş'a: Sergen Yalçın'a dev transfer!

BEŞİKTAŞ'TA FATİH TERİM'İN ESKİ ÖĞRENCİSİ İÇİN TRANSFER TEMASLARI BAŞLADI

Fatih Terim'in Al Shabab'ı çalıştırdığı dönemde takımın etkili isimlerinden olan Yannick Carrasco, yeniden Avrupa'ya dönmeyi istiyor! Ayrıca Belçika ile 2026 Dünya Kupası'nda da forma giymek isteyen yıldız kanat, önümüzdeki süreçte Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak bakıyor ve kulüpler arasındaki görüşmelerin sonuçlanmasını bekliyor.

Fatih Terim'in eski öğrencisi Beşiktaş'a: Sergen Yalçın'a dev transfer!

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ SERGEN YALÇIN'A YILDIZ ARIYOR!

Sergen Yalçın'a yetenek potansiyeli yüksek bir kadro kurmak isteyen yönetim, Yannick Carrasco gibi yıldızlar için temaslarda bulunuyor ve transferin son günlerinde büyük sürprizler yapmayı hedefliyor.

Fatih Terim'in eski öğrencisi Beşiktaş'a: Sergen Yalçın'a dev transfer!

BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNDEKİ YANNICK CARRASCO'NUN PERFORMANSI

Avrupa'da Monaco ve Atletico Madrid gibi ekiplerde oynayan Yannick Carrasco, son kulübü Al Shabab ile toplamda 46 maça çıkmış ve 14 gol ile 13 asistlik özel bir katkı sağlamıştı.

Fatih Terim'in eski öğrencisi Beşiktaş'a: Sergen Yalçın'a dev transfer!

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ'TA BAŞKA HANGİ İSİMLER GÜNDEMDE?
Siyah beyazlılar, Yannick Carrasco ile birlikte Federico Chiesa gibi isimlerle de ilgileniyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Filenin Sultanları Dünya ikincisi oldu: Şampiyon son sette belirlendi!
Osimhen'den kötü haber! Milli maçta sakatlanmıştı, kritik maçta yok
ETİKETLER
#transfer
#beşiktaş
#beşiktaş
#süper lig
#fatih terim
#fatih terim
#al shabab
#sergen yalçın
#sergen yalçın
#Transfer Haberleri
#Yannick Carrasco
#Yannick Carrasco
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.