Fatih Terim'in eski öğrencisi Beşiktaş'a: Sergen Yalçın'a dev transfer!

Fatih Terim'in Al Shabab'tan öğrencisi olan Yannick Carrasco, an itibarıyla Sergen Yalçın'lı Beşiktaş'ın transfer listesine eklendi. Halihazırda Suudi Arabistan'dan ayrılmaya olumlu yaklaşan Yannick Carrasco, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi ve Sergen Yalçın'dan da dev hamleye onay çıktı.

BEŞİKTAŞ'TA FATİH TERİM'İN ESKİ ÖĞRENCİSİ İÇİN TRANSFER TEMASLARI BAŞLADI

Fatih Terim'in Al Shabab'ı çalıştırdığı dönemde takımın etkili isimlerinden olan Yannick Carrasco, yeniden Avrupa'ya dönmeyi istiyor! Ayrıca Belçika ile 2026 Dünya Kupası'nda da forma giymek isteyen yıldız kanat, önümüzdeki süreçte Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak bakıyor ve kulüpler arasındaki görüşmelerin sonuçlanmasını bekliyor.

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ SERGEN YALÇIN'A YILDIZ ARIYOR!

Sergen Yalçın'a yetenek potansiyeli yüksek bir kadro kurmak isteyen yönetim, Yannick Carrasco gibi yıldızlar için temaslarda bulunuyor ve transferin son günlerinde büyük sürprizler yapmayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNDEKİ YANNICK CARRASCO'NUN PERFORMANSI

Avrupa'da Monaco ve Atletico Madrid gibi ekiplerde oynayan Yannick Carrasco, son kulübü Al Shabab ile toplamda 46 maça çıkmış ve 14 gol ile 13 asistlik özel bir katkı sağlamıştı.