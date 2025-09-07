Menü Kapat
 Suat Vilgen

Osimhen'den kötü haber! Milli maçta sakatlanmıştı, kritik maçta yok

Galatasaray’ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri’nde Ruanda karşısında yaşadığı sakatlığın ardından sahalardan uzak kalacak. Oyuncunun Güney Afrika maçında forma giyemeyeceği kesinleşti.

07.09.2025
07.09.2025
07.09.2025

Nijerya, 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri’nde Ruanda’yı 1-0 mağlup ederken, ’ın golcü ismi talihsiz bir yaşadı. Mücadelenin 35. dakikasında oyuna devam edemeyen Osimhen, yerini takım arkadaşına bırakmak zorunda kaldı.

Osimhen'den kötü haber! Milli maçta sakatlanmıştı, kritik maçta yok

NİJERYA BASINI SON DURUMU DUYURDU

Nijerya basınında yer alan haberlere göre, yıldız futbolcu bacağındaki ağrı nedeniyle oldukça zor bir gece geçirdi. Sabah uyandığında şiddetli ağrı hissettiği ve sahaya çıkabilecek durumda olmadığı aktarıldı. Bu nedenle Osimhen’in salı günü oynanacak Güney Afrika karşılaşmasında görev yapamayacağı kesinleşti.

Osimhen'den kötü haber! Milli maçta sakatlanmıştı, kritik maçta yok

OKAN BURUK: "BİZİM İÇİN ÇOK ÜZÜCÜ"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Buruk Osimhen'i mümkün olursa en kısa zamanda İstanbul'a getirip kontrollerini yaptırmak istediklerini belirterek "Ağrısı var, 2 gün sonraki maça çıkabilecek durumda değil. Ne olduğunu göreceğiz ama bizim için çok üzücü bir haber oldu. Sakatlığın büyüklüğü küçüklüğü ile ilgili bir şey söylenmedi ama net bir ağrısının olduğu bize bildirildi” demişti.

#galatasaray
#galatasaray
#sakatlık
#sakatlık
#victor osimhen
#victor osimhen
#Futbol
