9 Eylül resmi tatil mi? 9 Eylül İzmir'in Kurtuluş günü okullar tatil mi?

İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşunun 103. yılı kutlamaları için geri sayım başladı. Her yıl olduğu gibi bu yılda kent genelinde düzenlenen yürüyüşler, konserler ve gösteriler ile İzmir'in işgalden kurtuluşu kutlanacak. Kutlamaların yapılmasına sayılı günler kala vatandaşlar ve öğrenciler tarafından 9 Eylül resmi tatil mi, okullar tatil mi gibi soruların cevapları merak edilmeye başlandı.
9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu resmi tatiller arasında yer almıyor. Bu yüzden 9 Eylül 2025 Salı günü kamu kurumları, bankalar, hastaneler ve noter gibi kurumlar normal mesai saatlerinde çalışmaya devam edecekler. 2025 resmi tatiller takvimi ise şöyle:
9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu resmi tatil olmadığı için okullarda da eğitim öğretime ara verilmeyecek. Ancak İzmir'de bulunan okullarda 9 Eylül 2025 Salı günü İzmir'in Kurtuluşu kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirilebilir. Bu kapsamda en doğru bilgiyi okul idarelerinden alabilirsiniz.