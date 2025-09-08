9 Eylül resmi tatil mi? 9 Eylül İzmir'in Kurtuluş günü okullar tatil mi?

İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşunun 103. yılı kutlamaları için geri sayım başladı. Her yıl olduğu gibi bu yılda kent genelinde düzenlenen yürüyüşler, konserler ve gösteriler ile İzmir'in işgalden kurtuluşu kutlanacak. Kutlamaların yapılmasına sayılı günler kala vatandaşlar ve öğrenciler tarafından 9 Eylül resmi tatil mi, okullar tatil mi gibi soruların cevapları merak edilmeye başlandı.

9 EYLÜL RESMİ TATİL Mİ?

9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu resmi tatiller arasında yer almıyor. Bu yüzden 9 Eylül 2025 Salı günü kamu kurumları, bankalar, hastaneler ve noter gibi kurumlar normal mesai saatlerinde çalışmaya devam edecekler. 2025 resmi tatiller takvimi ise şöyle:

Yılbaşı: 1 Ocak 2025 Çarşamba

Ramazan Bayramı Arife (Öğleden sonra): 29 Mart 2025 Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Gün: 30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Gün: 31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 1 Nisan 2025 Salı

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2025 Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2025 Perşembe

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2025 Pazartesi

Kurban Bayramı Arife (Öğleden sonra): 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramı 1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramı 2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz 2025 Salı

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2025 Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı: 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim 2025 Çarşamba

9 EYLÜL OKULLAR TATİL Mİ?

9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu resmi tatil olmadığı için okullarda da eğitim öğretime ara verilmeyecek. Ancak İzmir'de bulunan okullarda 9 Eylül 2025 Salı günü İzmir'in Kurtuluşu kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirilebilir. Bu kapsamda en doğru bilgiyi okul idarelerinden alabilirsiniz.