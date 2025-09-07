Her parkta aynı görüntü! 12 bin yıllık oyun için bir araya geliyorlar

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yıllardır devam eden zeka oyunu mangala, yaşlıların vazgeçemediği bir tutku olarak varlığını sürdürüyor. İlçedeki park ve bahçelerde bir araya gelen yaşlılar, oynadıkları bu oyun sayesinde hem zihinlerini diri tutuyor, hem de sohbet ederek vakit geçiriyor. Oyun sayesinde yeni dostluklar da edinen yaşlılar, toplanıp gün boyunca mangala oynadıklarını belirtiyor. Kökenlerinin 12 bin yıllık Göbeklitepe kadar eski olduğuna inanılan mangala oyunu, oyuklara taş taşıma şeklinde oynanıyor. Bölgelere göre değişiklik gösteren oyunda her oyuncunun önünde 6 tane çukur bulunur. Eşit sayıda olan taşları en çok kendi tarafındaki çukura dolduran yarışmacı, yarışmayı kazanmış sayılıyor.