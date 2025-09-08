Lamine Yamal'a Konya'da büyük şok! Valizini didik didik etti: Türk yetkililer devrede

Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 2. maçında Türkiye, İspanya’yı Konya'da ağırladı. Milli takımımızın 6-0'lık mağlubiyetinin ardından İspanya'nın genç yıldızları, takım otobüsünün yolunu tuttu. Fakat takımın genç yıldızı Lamine Yamal pasaport şoku yaşadı. Yamal'ın Konya'ya gelirken pasaportunu kaybettiği öğrenildi.

HER YERDE PASAPORTUNU ARADI

Yamal'ın takım otobüsünde ve valizinde pasaportunu aradığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

TÜRK YETKİLİLER DEVREYE GİRDİ

Belirtilene göre İspanya Futbol Federasyonu yetkilileri, durumu çözmek için Türk makamlarıyla temasa geçti ve Konya Emniyet Müdürlüğü ile ortak bir çalışma başlatıldı.