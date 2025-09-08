Türkiye İspanya maç soncu kaç kaç? Konya’da karanlık gece

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Elemleri E Grubu'ndaki ikinci müsabakada İspanya’yı ağırladı.

Konya’da yapılan mücadeleyi İspanya 6-0’lık skorla kazandı.

Misafir takım henüz 6. dakikada Pedri ile öne geçerken 22. dakikada Mikel Merino ile farkı 2’ye çıkardı.

İlk devrede son sözü 45+1. dakikada Mikel Merino söyledi ve İspanya soyunma odasına 3-0 üstün girdi.

Ferran Torres, 63. dakikada skoru 4’e yükseltirken 57. dakikada Mikel Merino hat-trick yaptı ve ekibinin 5. golünü kaydetti.

Pedri, 62. dakikada maçın sonucunu tayin eden golü attı.

İspanya’da Mikel Oyarzabal 3, Lamine Yamal ise 2 asistle müsabakayı tamamladı.

Bu neticeyle birlikte ikinci karşılaşmasında ilk yenilgisini yaşayan A Milli Takım, 3 puanda kaldı. İspanya 2’de 2 yaparak puanını 6’ya çıkardı.

Grubun üçüncü haftasında İspanya, Gürcistan’ı ağırlayacak. Milliler ise Bulgaristan ile dış sahada karşı karşıya gelecek.