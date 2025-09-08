Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Türkiye İspanya maç soncu kaç kaç? Konya’da karanlık gece

A Milli Ekip, 2026 Dünya Kupası Elemleri E Grubu'ndaki ikinci karşılaşmasında İspanya'ya 6-0 yenildi ve ilk mağlubiyetini aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türkiye İspanya maç soncu kaç kaç? Konya’da karanlık gece
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
08.09.2025
saat ikonu 00:05
|
GÜNCELLEME:
08.09.2025
saat ikonu 00:08

, 2026 Dünya Kupası Elemleri E Grubu'ndaki ikinci müsabakada ’yı ağırladı.

Konya’da yapılan mücadeleyi İspanya 6-0’lık skorla kazandı.

Türkiye İspanya maç soncu kaç kaç? Konya’da karanlık gece

Misafir takım henüz 6. dakikada Pedri ile öne geçerken 22. dakikada Mikel Merino ile farkı 2’ye çıkardı.

İlk devrede son sözü 45+1. dakikada Mikel Merino söyledi ve İspanya soyunma odasına 3-0 üstün girdi.

Ferran Torres, 63. dakikada skoru 4’e yükseltirken 57. dakikada Mikel Merino hat-trick yaptı ve ekibinin 5. golünü kaydetti.

Pedri, 62. dakikada maçın sonucunu tayin eden golü attı.

İspanya’da Mikel Oyarzabal 3, Lamine Yamal ise 2 asistle müsabakayı tamamladı.

Türkiye İspanya maç soncu kaç kaç? Konya’da karanlık gece

Bu neticeyle birlikte ikinci karşılaşmasında ilk yenilgisini yaşayan A Milli Takım, 3 puanda kaldı. İspanya 2’de 2 yaparak puanını 6’ya çıkardı.

Grubun üçüncü haftasında İspanya, Gürcistan’ı ağırlayacak. Milliler ise Bulgaristan ile dış sahada karşı karşıya gelecek.

ETİKETLER
#Futbol
#a milli takım
#ispanya
#Dünya Kupası Elemeleri
#E Grubu
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.