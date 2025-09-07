Menü Kapat
 Hüseyin Bahcivan

Türkiye İspanya maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu puan durumu

Türkiye - İspanya maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu maçları kapsamında oynanacak olan mücadelede bugün A Milli Takım 2. maçına çıkacak. Saat 21.45'te başlayacak olan karşılaşmaya geri sayım başladı.

Türkiye İspanya maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu puan durumu
2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 2. maçları bugün oynanıyor. A Milli Takımımız, Gürcistan galibiyetinin ardından karşısında da galibiyet almayı hedefliyor.

Türkiye'de oynanacak olan Türkiye - İspanya maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı ise gündem oldu.

Türkiye İspanya maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu puan durumu

TÜRKİYE - İSPANYA MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Konya'da bulunan MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak olan Türkiye - İspanya maçı TV 8 ve EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FIFA tarafından açıklanan bilgilere göre 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında gruplardan 1. çıkan takımlar doğrudan 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacak.

2. olan takımlar ise play-off turuna kalacaklar. Bu kapsamda A Milli Takımımız, İspanya karşısında galibiyet alırsa doğrudan 2026 Dünya Kupası'na katılma konusunda büyük bir avantaj elde edecek.

Türkiye İspanya maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu puan durumu

TÜRKİYE - İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ?

Türkiye İspanya maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu puan durumu

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 2. maçları kapsamında oynanacak olan Türkiye - İspanya maçı TV8'den şifresiz olarak izlenebilecek.

TÜRKİYE - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - İspanya maçı bugün (7 Eylül 2025 Pazar) saat 21.45'te başlayacak. Heyecanla beklenen karşılaşmanın hakem kadrosu da belli oldu. Açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

Türkiye İspanya maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu puan durumu

TÜRKİYE E GRUBU PUAN DURUMU

A Milli Takımımızın da olduğu 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu puan durumu ise şöyle:

  1. İspanya: 3 (1 galibiyet)
  2. Gürcistan: 3 (1 mağlubiyet, 1 galibiyet)
  3. Türkiye: 3 (1 galibiyet)
  4. Bulgaristan: 0 (2 mağlubiyet)
