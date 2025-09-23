Kız çocuğunu Tiktok’ta dans ettirerek para kazanan baba hakkında karar verildi

Hatay’ın Erzin ilçesinde yaşayan, Tiktok üzerinden 16 yaşındaki kızı E.N.Ç.’yi dans ettirerek yayın yapan baba hakkında karar verildi. Yayın yapan baba Ö.Ç. ve 16 yaşındaki kızı E.N.Ç. ye ait görüntüler kısa süre yayılarak tepki toplamıştı.

Görüntülerde; kız çocuğunun dans ettiği ve babanın katılımcılardan uygulamada para olarak geçerli olan isteklerde bulunduğu görüldü.

KIZINI OYNATAN BABA TUTUKLANDI

Görüntüler üzerine harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, adres tespiti yaparak çocuğu devlet koruması altına aldı. Görüntülerde kızını oynatan baba Ö.Ç. emniyet tarafından gözaltına alındı ve mahkemece tutuklandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, dava sürecine müdahil olunacağı ve şahsın gerekli cezayı alması için sürecin titizlikle takip edileceği vurgulandı.