Hatay'da kızını dans ettirerek TikTok'tan para kazanmaya çalıştı! İğrenç baba gözaltına alındı

Basında ‘Kızını TikTok yayınında oynatarak para kazanmaya çalışan baba tepkilere aldırış etmedi’ başlığıyla yer alan haberlere ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Kız çocuğu üzerinden para kazanmaya çalışan iğrenç baba gözaltına alındı. Bakanlık kız çocuğunun sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından devlet korumasına alındığını açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu görüntülere ilişkin emniyet birimleri tarafından adres tespitinin yapılması ile il müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Görüntülerde yer alan çocuğumuz sağlık kontrollerinin ardından devlet korumasına alınmıştır. Uzman ekiplerimiz tarafından çocuğumuza yönelik psikososyal destek süreci başlatılmıştır. Söz konusu şahıs emniyet birimleri tarafından gözaltına alınmıştır. Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olacak ve şahsın gereken cezayı alması için süreci titizlikle takip etmeye devam edeceğiz."