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Bir TikTok rezaleti daha! Anaokulundaki mide bulandıran görüntülere soruşturma

Ağrı’da özel bir anaokulunda, küçük çocuklarla ilgili uygunsuz içeriklerin yer aldığı videoların çekildiği iddiaları üzerine bir kişi gözaltına alındı. Görüntüler sosyal medyada infiale neden olurken, söz konusu anaokulu hakkında idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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Bir TikTok rezaleti daha! Anaokulundaki mide bulandıran görüntülere soruşturma
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
13.05.2025
saat ikonu 10:30
|
GÜNCELLEME:
13.05.2025
saat ikonu 10:30

Sosyal medyada etkileşim almak için çocukların istismar edilmesine yenisi eklendi. Ağrı'da bir anaokulunda kaydedilen anlarda çocuğa yönelik uygunsuz görüntüler TikTok'ta paylaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken; Ağrı Valiliği'nden açıklama geldi.

VALİLİK HAREKETE GEÇTİ

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında küçük çocuklarla ilgili uygunsuz içeriklerin olduğu videoların paylaşılmasına ilişkin açıklama yapılmasının zaruri görüldüğü belirtildi.

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Söz konusu içeriklerin paylaşılması üzerine kolluk birimlerinin harekete geçtiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: Yapılan çalışmalar neticesinde görüntülerde yer alan şahsın 17 yaşında olduğu, öğretmen olmadığı ve özel bir anaokulunda bu eylemleri gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Şahıs, güvenlik güçlerimiz tarafından gözaltına alınmış olup hakkında adli işlemler başlatılmıştır. Olayın gerçekleştiği özel anaokuluna ilişkin olarak da ilgili birimlerimizce idari soruşturma başlatılmıştır.

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