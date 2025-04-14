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 | Özge Sönmez

TikTok'ta rezalet görüntüler! Bebeğiyle müstehcen görüntülerini paylaşıp para istedi

Yeni doğum yaptığı öğrenilen bir kadının bebeğiyle birlikte çektiği mahrem görüntüleri paylaşması sosyal medyada infiale neden oldu. Skandal görüntülerin ardından ekipler harekete geçti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bebeğin koruma altına alındığını duyurdu.

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TikTok'ta rezalet görüntüler! Bebeğiyle müstehcen görüntülerini paylaşıp para istedi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.04.2025
saat ikonu 10:13
|
GÜNCELLEME:
14.04.2025
saat ikonu 10:26

Yeni doğum yapan bir kadının TikTok'ta yaptığı paylaşımlar dehşete düşürdü. Bebeğiyle birlikte mahrem görüntülerini paylaşan kadın, devamını görmek isteyenlerden de para talep etti. Teşhirciliği paraya döken kadının iğrenç paylaşımları ise ekipleri harekete geçirdi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı konu ile ilgili basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada, bebeğin devlet korumasına, sözde annenin ise gözaltına alındığı bildirildi.

"BEBEK KORUMA ALTINDA"

İşte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın konu ile ilgili açıklaması:

Görüntülerin tespit edilmesinin ardından Sivas İl Müdürlüğü ekiplerimiz emniyet birimleri ile koordinasyon içerisinde ivedilikle harekete geçmiştir.
Adres tespitinin ardından şahıs gözaltına, bebek ise devlet korumasına alınmıştır.
Söz konusu şahıs hakkında suç duyurusunda bulunarak, hukuki süreci titizlikle takip edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

https://x.com/tcailesosyal/status/1911665732192022838

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ETİKETLER
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#suç
#çocuk istismarı
#gözaltı
#Bebek Tehlikesi
#Fahişlik
#Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
#Devlet Koruması
#Yaşam
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