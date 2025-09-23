Kız kardeşini boğarak öldürmüştü! 25 yıllık cinayet aydınlatıldı

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde 2000 yılında yaşanan ve 2 aylık kız kardeşini yastıkla boğarak öldüren şüpheli Aydın’ın Nazilli ilçesinde polisin operasyonu ile yakalandı. Balıkesir’de 2000 yılındaki bebek cinayetinin aydınlatılması ve şüphelisinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Yaklaşık olarak 2 ay boyunca yapılan gizli ve sıkı araştırmalar sonucunda şüpheli D.İ.’nin (38), 11 Ekim 2000 günü 2 aylık kız kardeşi olan Gülizar bebeği yastıkla boğarak öldürdüğü tespit edildi. Şüpheli şahıs Asayiş Büro ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli, ifadesinde kız kardeşini yastıkla boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

