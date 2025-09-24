İşçilerin kavgasında kan aktı! Mesai arkadaşını bıçaklayarak katletti

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde işçilerin asfalt serimi yaptığı esnada çalışanlardan S.K. ile Uğur Ş. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine S.K., Uğur Ş.’yi bıçakladı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Uğur Ş. aldığı bıçak darbelerinin ardından kanlar içinde yere yığıldı. Olaya tanık olan diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Uğur Ş. hastaneye kaldırıldı.

KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI

Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen Uğur Ş. hayatını kaybetti. Olayın ardından S.K. gözaltına alınırken, savcılık tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Öte yandan, Sandıklı Belediyesi’nden ise herhangi bir açıklama yapılmadı.