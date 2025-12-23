Menü Kapat
Spor
Fenerbahçe Beşiktaş kupa maçını hangi kanal veriyor? ZTK'da dev karşılaşma

Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Nefes kesen müsabaka için bekleyiş devam ederken Beşiktaş Fenerbahçe kupa maçını hangi kanal veriyor belli oldu. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında bugün derbide Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Futbolseverlerin yakından takip ettiği Türkiye Kupası'nda bugünün maç programına göre oynanacak olan FB BJK maçının canlı yayın bilgileri duyuruldu.

Fenerbahçe Beşiktaş kupa maçını hangi kanal veriyor? ZTK'da dev karşılaşma
Futbolseverlerin yakından takip ettiği Ziraat 'nda bu akşam ile karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen müsabaka Chobani Stadyumu'nda oynanırken 20.30'da başlayacak. Fenerbahçe'de bu akşam 9 eksik bulunurken Beşiktaş'ta 5 eksik bulunuyor.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ KUPA MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Türkiye Kupası'nda bu akşam oynanacak olan FB BJK kupa maçının yayınlandığı kanal belli oldu. Nefes kesen müsabaka bu akşam 20.30'da başlarken ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Taraftarlar maçı ATV kanalından canlı olarak izleyebilecek.

Fenerbahçe Beşiktaş kupa maçını hangi kanal veriyor? ZTK'da dev karşılaşma

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ HANGİ KANALDA?

Bugün Türkiye Kupası'nda oynanacak olan dev müsabaka Chobani Stadyumu'nda oynanırken 20.30'da başlayacak. Türkiye Kupası'nı daha önce 7 kez müzesine götüren sarı-lacivertliler, organizasyona grup aşamasından dahil oldu. Nefes kesen karşılaşma ATV kanalında şifresiz olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe Beşiktaş kupa maçını hangi kanal veriyor? ZTK'da dev karşılaşma

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇININ İLK 11'İ BELLİ OLDU MU?

Bu akşam oynanacak olan müsabakanın ilk 11'i belli olmazken tahmini FB kadrosu şöyle:

Tarık Çetin, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu.

Sarı lacivertli ekipte Fred cezalı olduğu için forma giyemezken milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ile Youssef En-Nesyri, özel izinli Ederson ile Jhon Duran'ın yanı sıra sakatlıkları devam eden Edson Alvarez, Archie Brown, Anderson Talisca ve Nelson Semedo karşılaşmada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe Beşiktaş kupa maçını hangi kanal veriyor? ZTK'da dev karşılaşma

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GRUP AŞAMASI İKİNCİ HAFTA PROGRAMI

13 Ocak 2026 Salı:

13.00 Corendon Alanyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Alanya Oba)

15.30 RAMS Başakşehir-Boluspor (Başakşehir Fatih Terim)

18.00 Gaziantep FK-Kocaelispor (Gaziantep)

20.30 Fethiyespor-Galatasaray (Fethiye İlçe)

14 Ocak 2026 Çarşamba:

13.00 Aliağa -Samsunspor (Aliağa Atatürk)

15.30 Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği (Corendon Airlines Park Antalya)

18.00 İstanbulspor-Trabzonspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Fenerbahçe (Stat henüz açıklanmadı)

Fenerbahçe Beşiktaş kupa maçını hangi kanal veriyor? ZTK'da dev karşılaşma

15 Ocak 2026 Perşembe:

13.00 Erzurumspor FK-Çaykur Rizespor (Erzurum Kazım Karabekir)

15.30 ikas Eyüpspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Stat henüz açıklanmadı)

18.00 Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor (Bodrum İlçe)

20.30 Beşiktaş-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Tüpraş)

