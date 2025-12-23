Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

25 Aralık kandil mi, ne kandili? 2025 dini günler ve geceler takvimi

Müslüman aleminin en mühim günlerinden biri olan kandil günlerinin tarihi 2025 dini günler takvimi ile beraber belli oldu. Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği kandil günlerinin tarihi belli olurken 25 Aralık kandil mi, ne kandili merak edildi. İslam dünyasının mühim günlerinden biri olan kandil günlerinin tarihini sizler için derledik.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
25 Aralık kandil mi, ne kandili? 2025 dini günler ve geceler takvimi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.12.2025
saat ikonu 09:05
|
GÜNCELLEME:
23.12.2025
saat ikonu 09:05

Dinimiz İslam'da kandil günlerinin önemi hakkında yer alan bilgiler arasında "Mübarek geceler, İslam dininin kıymet verdiği gecelerdir. Allahü teâlâ, kullarına çok acıdığı için, bazı gecelere kıymet vermiş, bu gecelerdeki, ve tevbeleri kabul edeceğini bildirmiştir. Kullarının çok ibadet yapması, dua ve tevbe etmeleri için bu geceleri sebep kılmıştır. (Seadet-i Ebediyye)" yer alıyor.

25 ARALIK KANDİL Mİ?

25 Aralık günü idrak edilecek. Dinimiz İslam'da yer alan bilgiler şöyle oldu:

"Recebin ilk cuma gecesine Regaib gecesi denir. Perşembeyi cumaya bağlayan gece, Regaib gecesidir. Her cuma gecesi de kıymetlidir. Bu iki kıymetli gece bir araya gelince, daha kıymetli oluyor. Allahü teâlâ bu gecede müminlere ihsanlar, ikramlar yapar. Bu geceye hürmet edenleri affeder. Bu gece yapılan dua red olmaz ve namaz, , sadaka gibi ibadetlere, sayısız sevablar verilir."

25 Aralık kandil mi, ne kandili? 2025 dini günler ve geceler takvimi

25 ARALIK NE KANDİLİ?

Dini günler takvimine göre 25 Aralık günü Regaib Kandili idrak edilecek.

Regaib Kandili hakkında birkaç hadis-i şerif:
(Receb ayında çok istigfar edin, çünkü Allahü teâlânın, Receb ayının her vaktinde Cehennemden azat ettiği kulları vardır. Ayrıca Cennette öyle köşkler vardır ki, ancak Receb ayında oruç tutanlar girer.) [Deylemî]

(Allahü teâlâ, Receb ayında oruç tutanları mağfiret eder.) [Gunye]

(Receb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Recebin hepsini tutmuş gibi sevap verilir.) [Miftah-ül-cenne]

25 Aralık kandil mi, ne kandili? 2025 dini günler ve geceler takvimi

(Ramazan ayı dışında Allah rızası için bir gün oruç tutan, iyi bir yarış atının bir asırda alacağı mesafe kadar Cehennemden uzaklaşır.) [Ebu Ya’la]

(Regaib gecesi, Şaban ayının 15. gecesi, cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gecesi yapılan dualar kabul olur.) [İbni Asakir]

(Receb büyük bir aydır. Allahü teâlâ bu ayda hasenatı kat kat eder. Receb ayında bir gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur. 7 gün oruç tutana, Cehennem kapıları kapanır. 8 gün oruç tutana Cennetin 8 kapısı açılır. On gün oruç tutana, Allahü teâlâ istediğini verir. 15 gün oruç tutana, bir münadi, "Geçmiş günahların affoldu” der. Receb ayında Allahü teâlâ Nuh aleyhisselamı gemiye bindirdi ve o da, Receb ayını oruçlu geçirdi. Yanındakilere de oruç tutmalarını emretti.) [Taberani]

25 Aralık kandil mi, ne kandili? 2025 dini günler ve geceler takvimi

2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç Ayların Başlangıcı
1 Ocak 2025 Çarşamba
1 Receb 1446

Regaib Kandili
2 Ocak 2025 Perşembe
2 Receb 1446

Mirac Kandili
26 Ocak 2025 Pazar
26 Receb 1446

Berat Kandili
13 Şubat 2025 Perşembe
14 Şaban 1446

Ramazan-ı Şerif'in Başlangıcı
1 Mart 2025 Cumartesi
1 Ramazan 1446

25 Aralık kandil mi, ne kandili? 2025 dini günler ve geceler takvimi

Kadir Gecesi
26 Mart 2025 Çarşamba
26 Ramazan 1446

Ramazan (Fıtr) Bayramı 1. Günü
30 Mart 2025 Pazar
1 Şevval 1446

Ramazan (Fıtr) Bayramı 2. Günü
31 Mart 2025 Pazartesi
2 Şevval 1446

Ramazan (Fıtr) Bayramı 3. Günü
1 Nisan 2025 Salı
3 Şevval 1446

Terviye Günü
4 Haziran 2025 Çarşamba
8 Zilhicce 1446

Arefe Günü
5 Haziran 2025 Perşembe
9 Zilhicce 1446

Kurban Bayramı 1. Günü
6 Haziran 2025 Cuma
10 Zilhicce 1446

25 Aralık kandil mi, ne kandili? 2025 dini günler ve geceler takvimi

Kurban Bayramı 2. Günü
7 Haziran 2025 Cumartesi
11 Zilhicce 1446

Kurban Bayramı 3. Günü
8 Haziran 2025 Pazar
12 Zilhicce 1446

Kurban Bayramı 4. Günü
9 Haziran 2025 Pazartesi
13 Zilhicce 1446

Hicri Yılbaşı Gecesi
25 / 26 Haziran 2025 Çarşamba / Perşembe
29 Zilhicce / 1 Muharrem 1446-1447

Hicri Yılbaşı Günü
26 Haziran 2025 Perşembe
1 Muharrem 1447

Aşûre Gecesi
4 / 5 Temmuz 2025 Cuma / Cumartesi
9 / 10 Muharrem 1447

25 Aralık kandil mi, ne kandili? 2025 dini günler ve geceler takvimi

Aşûre Günü
5 Temmuz 2025 Cumartesi
10 Muharrem 1447

Mevlid Kandili
3 Eylül 2025 Çarşamba
11 Rebiulevvel 1447

Üç Ayların Başlangıcı
21 Aralık 2025 Pazar
1 Receb 1447

Regaib Kandili
25 Aralık 2025 Perşembe
5 Receb 1447

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yarın (21 Aralık) kandil mi, ne kandili? Kandil gecesi hangi gün? Dini günler listesi ve takvimi
ETİKETLER
#dua
#oruç
#regaib kandili
#İslami İlimler
#Kandil Gece
#Tevbe
#Receb
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.