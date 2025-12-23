25 Aralık kandil mi, ne kandili? 2025 dini günler ve geceler takvimi

Dinimiz İslam'da kandil günlerinin önemi hakkında yer alan bilgiler arasında "Mübarek geceler, İslam dininin kıymet verdiği gecelerdir. Allahü teâlâ, kullarına çok acıdığı için, bazı gecelere kıymet vermiş, bu gecelerdeki, dua ve tevbeleri kabul edeceğini bildirmiştir. Kullarının çok ibadet yapması, dua ve tevbe etmeleri için bu geceleri sebep kılmıştır. (Seadet-i Ebediyye)" yer alıyor.

25 ARALIK KANDİL Mİ?

25 Aralık günü Regaib Kandili idrak edilecek. Dinimiz İslam'da yer alan bilgiler şöyle oldu:

"Recebin ilk cuma gecesine Regaib gecesi denir. Perşembeyi cumaya bağlayan gece, Regaib gecesidir. Her cuma gecesi de kıymetlidir. Bu iki kıymetli gece bir araya gelince, daha kıymetli oluyor. Allahü teâlâ bu gecede müminlere ihsanlar, ikramlar yapar. Bu geceye hürmet edenleri affeder. Bu gece yapılan dua red olmaz ve namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere, sayısız sevablar verilir."

25 ARALIK NE KANDİLİ?

Dini günler takvimine göre 25 Aralık günü Regaib Kandili idrak edilecek.

Regaib Kandili hakkında birkaç hadis-i şerif:

(Receb ayında çok istigfar edin, çünkü Allahü teâlânın, Receb ayının her vaktinde Cehennemden azat ettiği kulları vardır. Ayrıca Cennette öyle köşkler vardır ki, ancak Receb ayında oruç tutanlar girer.) [Deylemî]

(Allahü teâlâ, Receb ayında oruç tutanları mağfiret eder.) [Gunye]

(Receb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Recebin hepsini tutmuş gibi sevap verilir.) [Miftah-ül-cenne]

(Ramazan ayı dışında Allah rızası için bir gün oruç tutan, iyi bir yarış atının bir asırda alacağı mesafe kadar Cehennemden uzaklaşır.) [Ebu Ya’la]

(Regaib gecesi, Şaban ayının 15. gecesi, cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gecesi yapılan dualar kabul olur.) [İbni Asakir]

(Receb büyük bir aydır. Allahü teâlâ bu ayda hasenatı kat kat eder. Receb ayında bir gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur. 7 gün oruç tutana, Cehennem kapıları kapanır. 8 gün oruç tutana Cennetin 8 kapısı açılır. On gün oruç tutana, Allahü teâlâ istediğini verir. 15 gün oruç tutana, bir münadi, "Geçmiş günahların affoldu” der. Receb ayında Allahü teâlâ Nuh aleyhisselamı gemiye bindirdi ve o da, Receb ayını oruçlu geçirdi. Yanındakilere de oruç tutmalarını emretti.) [Taberani]

2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç Ayların Başlangıcı

1 Ocak 2025 Çarşamba

1 Receb 1446

Regaib Kandili

2 Ocak 2025 Perşembe

2 Receb 1446

Mirac Kandili

26 Ocak 2025 Pazar

26 Receb 1446

Berat Kandili

13 Şubat 2025 Perşembe

14 Şaban 1446

Ramazan-ı Şerif'in Başlangıcı

1 Mart 2025 Cumartesi

1 Ramazan 1446

Kadir Gecesi

26 Mart 2025 Çarşamba

26 Ramazan 1446

Ramazan (Fıtr) Bayramı 1. Günü

30 Mart 2025 Pazar

1 Şevval 1446

Ramazan (Fıtr) Bayramı 2. Günü

31 Mart 2025 Pazartesi

2 Şevval 1446

Ramazan (Fıtr) Bayramı 3. Günü

1 Nisan 2025 Salı

3 Şevval 1446

Terviye Günü

4 Haziran 2025 Çarşamba

8 Zilhicce 1446

Arefe Günü

5 Haziran 2025 Perşembe

9 Zilhicce 1446

Kurban Bayramı 1. Günü

6 Haziran 2025 Cuma

10 Zilhicce 1446

Kurban Bayramı 2. Günü

7 Haziran 2025 Cumartesi

11 Zilhicce 1446

Kurban Bayramı 3. Günü

8 Haziran 2025 Pazar

12 Zilhicce 1446

Kurban Bayramı 4. Günü

9 Haziran 2025 Pazartesi

13 Zilhicce 1446

Hicri Yılbaşı Gecesi

25 / 26 Haziran 2025 Çarşamba / Perşembe

29 Zilhicce / 1 Muharrem 1446-1447

Hicri Yılbaşı Günü

26 Haziran 2025 Perşembe

1 Muharrem 1447

Aşûre Gecesi

4 / 5 Temmuz 2025 Cuma / Cumartesi

9 / 10 Muharrem 1447

Aşûre Günü

5 Temmuz 2025 Cumartesi

10 Muharrem 1447

Mevlid Kandili

3 Eylül 2025 Çarşamba

11 Rebiulevvel 1447

Üç Ayların Başlangıcı

21 Aralık 2025 Pazar

1 Receb 1447

Regaib Kandili

25 Aralık 2025 Perşembe

5 Receb 1447