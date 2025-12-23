Ambulansa yol vermek istedi, ortalık savaş alanına döndü: Aküsü 130, direksiyonu 15 metre uzağa fırladı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ambulansın karıştığı ve 3'ü sağlık çalışanı 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; ambulansa yol vermek için ana yola çıkan otomobil, başka bir aracın çarpması sonucu paramparça olduğu görülüyor. Öte yandan kazada ana yola çıkan TOFAŞ aracın direksiyonu 15 metre, ön kaputu 20 metre, aküsü ise 130 metre uzaklıkta bulundu.