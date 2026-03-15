Ramazan Bayramı tatili için memleketlerine doğru yola çıkan Koç ailesi yolda felaketi yaşadı.

HABERİN ÖZETİ Bayram tatilinde aile faciası: Anne ve baba öldü, 4 çocuk ağır yaralı Ramazan Bayramı tatili için memleketlerine giden Koç ailesi, Aksaray-Nevşehir kara yolunda geçirdiği trafik kazasında sürücü Ömer Koç ve eşi Zeliha Koç hayatını kaybetti, 4 çocukları ise ağır yaralandı. Ömer Koç idaresindeki 34 EBH 87 plakalı otomobil, Aksaray-Nevşehir kara yolu Yalman köyü yakınlarında şarampole devrildi. Sürücü Ömer Koç kaza yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan anne Zeliha Koç da kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Kazada 4 çocuk ise ağır yaralandı. Koç ailesi bayram tatili için İstanbul'dan Nevşehir'e gitmekteydi.

Ömer Koç idaresindeki 34 EBH 87 plakalı otomobil, Aksaray-Nevşehir kara yolu Yalman köyü yakınlarında şarampole devrildi.

SÜRÜCÜ KAZA YERİNDE CAN VERDİ

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Ömer Koç'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

ANNE DE KURTARILAMADI, 4 ÇOCUĞU AĞIR YARALI

Kazada ağır yaralanan anne Zeliha Koç ve 4 çocuğu, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Anne Koç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

BAYRAM TATİLİ ZEHİR OLDU

Öte yandan, Koç ailesinin bayram tatili dolayısıyla İstanbul'dan memleketleri Nevşehir'e gittikleri öğrenildi.