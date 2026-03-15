3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Bayram tatilinde aile faciası: Anne ve baba öldü, 4 çocuk ağır yaralı

Bayram tatili için İstanbul'dan Nevşehir'e giden 6 kişilik ailenin bulunduğu araç Aksaray'da şarampole devrildi. Feci kazada anne ve baba hayatını kaybetti, 4 çocuğu ise ağır yaralandı.

GİRİŞ:
15.03.2026
saat ikonu 06:30
|
GÜNCELLEME:
15.03.2026
saat ikonu 06:36

Ramazan Bayramı tatili için memleketlerine doğru yola çıkan Koç ailesi yolda felaketi yaşadı.

Ramazan Bayramı tatili için memleketlerine giden Koç ailesi, Aksaray-Nevşehir kara yolunda geçirdiği trafik kazasında sürücü Ömer Koç ve eşi Zeliha Koç hayatını kaybetti, 4 çocukları ise ağır yaralandı.
Ömer Koç idaresindeki 34 EBH 87 plakalı otomobil, Aksaray-Nevşehir kara yolu Yalman köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Sürücü Ömer Koç kaza yerinde hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan anne Zeliha Koç da kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Kazada 4 çocuk ise ağır yaralandı.
Koç ailesi bayram tatili için İstanbul'dan Nevşehir'e gitmekteydi.
SÜRÜCÜ KAZA YERİNDE CAN VERDİ

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Ömer Koç'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

ANNE DE KURTARILAMADI, 4 ÇOCUĞU AĞIR YARALI

Kazada ağır yaralanan anne Zeliha Koç ve 4 çocuğu, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Anne Koç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

BAYRAM TATİLİ ZEHİR OLDU

Öte yandan, Koç ailesinin dolayısıyla İstanbul'dan memleketleri Nevşehir'e gittikleri öğrenildi.

