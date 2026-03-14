Altın için alım fırsatı geldi mi? Filiz Eryılmaz’dan kritik ons ve gram uyarısı!

Mart 14, 2026 17:07
altın fiyatları

Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, katıldığı bir programda küresel gelişmelerin piyasalara etkisini değerlendirirken özellikle petrol fiyatları, Borsa İstanbul ve Merkez Bankası’nın faiz kararına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Eryılmaz, piyasaların son dönemde haber akışına son derece duyarlı olduğunu vurguladı.

PETROLDE SERT DALGALANMA

Eryılmaz’a göre son günlerde petrol fiyatlarında yaşanan hareket, piyasaların haber akışına ne kadar hızlı tepki verdiğini net biçimde ortaya koydu.

 

petrol fiyatları

Eryılmaz “Bir gün önce 120 dolarlara kadar çıkan petrolün, gelen açıklamalarla —savaş bitmemesine rağmen— 80 dolar seviyesine kadar gerilediğini gördük. Aynı ani fiyatlamayı borsalarda da görüyoruz. Hem petrol hem de borsa tarafında piyasalar haber akışına çok duyarlı" dedi.

dünya borsaları

Dünya borsalarıyla karşılaştırıldığında Borsa İstanbul’un süreci daha olumlu atlattığını belirten Eryılmaz, özellikle haftanın başındaki küresel satış dalgasına dikkat çekti.


 

borsa endeksi

“Pazartesi günü Asya piyasaları adeta kan gölüydü. Güney Kore ve Japonya’da yüzde 8’e varan düşüşler vardı. Buna rağmen biz günü yüzde 1,5’luk düşüşle kapattık. Daha sonra da kayıpların bir kısmını geri aldık" diyen Eryılmaz’a göre 12.300–12.400 bandı endeks için kritik bir destek bölgesi oldu.

BORSA

KRİTİK SEVİYELERİ VERDİ

Eryılmaz, kısa vadede Borsa İstanbul’da dalgalı ve yön arayışının sürdüğü bir piyasa beklediğini söyledi.

13.600–13.700 bandı: güçlü direnç

12.320: kritik destek

“13.600–13.700 hacimli şekilde kırılmadan yükselişin belirginleşmesini beklememek gerekir. Aşağıda ise 12.320 çok önemli destek. Bu iki seviye arasında volatilitenin yüksek olduğu bir piyasa görebiliriz.”

borsa

Daha olumsuz bir senaryoda aşağıdaki seviyelerin izlenmesi gerektiğini belirtti:

12.000 ve 11.700: önemli tepki bölgeleri

11.200: kötü haber akışında görülebilecek dip bölgesi

Kısa vadeli yatırımcılar için 13.050 seviyesi kritik

altın

Eryılmaz, "Panik yapmamakta fayda var, sakin kalmakta fayda var diye düşünüyorum ilk etapta. Tabii altın ve gümüş tarafında da petrol fiyatları artık arttıkça altın–gümüş tarafında da negatif bir etki görüyoruz. Altın ve gümüş tarafında negatif bir havayı görüyoruz. %1’e yaklaşan düşüşleri olduğunu görüyoruz şu an için" dedi.

"Açıkçası ben altının düşüşüne yön itibarıyla şaşırmadım. Evet, savaşla birlikte biraz güvenli liman talebi görmesini beklerdik. Fakat petrol fiyatları o kadar yüksek ki, enflasyonun o kadar artacağı beklentisi var ki bunun ciddi anlamda altın tarafına baskı yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla altın güvenli liman gömleğini bu noktada giyemiyor bile. Görece hâlâ dirençli de duruyor, onu söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

