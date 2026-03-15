Irak'ta petrol rafinerisine İHA saldırısı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de bulunan Lanaz Petrol Rafinerisi'ne İHA'larla saldırı düzenlendi. Saldırı nedeniyle tesisin bir bölümünde yangın çıktı. Alevler kontrol altına alınırken tesiste maddi hasar meydana geldi. Ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin ise açıklama yapılmadı. Tesisteki çalışmaların durdurulduğunu bildiren yetkililer, saldırının sorumlularının tespit edilmesi için kapsamlı soruşturma başlatıldığını duyurdu.