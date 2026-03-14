Bağdat'ta İran yanlısı silahlı gruplara saldırı: Ölü ve yaralılar var

Irak'ın kalbi, başkent Bağdat’ta güvenlik kaynaklarına göre, Haşdi Şabi örgütü bünyesinde yer alan ve İran yanlısı olarak bilinen Kataib Hizbullah tarafından kullanılan bir binaya saldırı düzenlendi.

Saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği, aralarında sivillerin de bulunduğu 8 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Hayatını kaybedenlerin tamamının örgüt mensubu olduğu ve aralarında üst düzey komutanların da bulunduğu ifade edildi.

Saldırıyı üstlenen herhangi bir taraf ise olmadı.

"İNSANLIK SUÇU"

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, sivil yerleşim bölgelerinin savaş alanına çevrilmesinin "insanlık suçu" olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Sivillerin yaşadığı bölgelerin hedef alınması, tüm insani değerlerin ve uluslararası sözleşmelerin açık bir ihlalidir. Sivil alanlara yönelik bu saldırılar uluslararası düzeyde suç olarak sınıflandırılmaktadır. İnsanların evlerini ve sokaklarını askeri operasyon sahasına çevirmek, halkı korkutmayı amaçlayan beyhude bir çabadır" ifadeleri kullanıldı.

İran yanlısı silahlı gruplara yönelik saldırının ardından Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği yerleşkesine füze saldırısı düzenlenmişti.