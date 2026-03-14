Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

İran Ukrayna'yı meşru hedef ilan etti: Fiilen savaşa dahil oldular

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi sosyal medya üzerinden Ukrayna'yı topa tuttu. Azizi, İsrail'e İHA desteği vermesi üzerine Ukrayna'yı İran için meşru hedef ilan etti.

GİRİŞ:
14.03.2026
saat ikonu 15:29
|
GÜNCELLEME:
14.03.2026
saat ikonu 15:29

Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda 'e insasız hava aracı () desteği veren 'ya değindi.

İran Ukrayna'yı meşru hedef ilan etti: Fiilen savaşa dahil oldular

HABERİN ÖZETİ

İran Ukrayna'yı meşru hedef ilan etti: Fiilen savaşa dahil oldular

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
İran, İsrail'e insansız hava aracı desteği verdiğini iddia ettiği Ukrayna'yı, tüm topraklarının meşru hedef haline geldiğini belirterek tehdit etti.
İran, İsrail'e İHA desteği sağladığı gerekçesiyle Ukrayna'yı meşru hedef ilan etti.
İran, bu tehdidi Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesine dayandırdı.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy daha önce İran'a karşı bölgeye İHA ve uzman ekip gönderdiğini belirtmişti.
ABD ve İsrail, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlatmıştı.
İran, İsrail ve ABD üslerinin bulunduğu bölge ülkelerindeki hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında 1348'den fazla İranlı öldü, aralarında üst düzey yetkililer de bulunuyor.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.

Azizi, mesajında, "Başarısız Ukrayna, İsrail rejimine insansız hava aracı desteği sağlayarak, fiilen savaşa dahil olmuş ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesi uyarınca tüm topraklarını İran için meşru bir hedef haline getirmiştir." ifadelerine yer verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İran'a karşı bölgeye İHA ve uzman ekip gönderdiklerini duyurmuştu.

İran Ukrayna'yı meşru hedef ilan etti: Fiilen savaşa dahil oldular

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

