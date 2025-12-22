Ebru öğretmeni vahşice katletti! Mahkemede dövmesini göstererek anlattıkları kan dondurdu

Konya'da 48 yaşındaki Abdullah Küçüktaşdemir isimli cani, eşi Ebru Küçüktaşdemir defalarca bıçaklayarak katletti. Yaşanan vahşet kan dondururken, Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada caniye verilen ceza belli oldu. Küçüktaşdemir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, mahkemedeki sözleri kan dondurdu.

DÖVMESİNİ GÖSTERİP ANLATTI

Duruşmada, İstanbul Adli Tıp Kurumunun "Abdullah Küçüktaşdemir'in akıl sağlığının yerinde olduğuna" dair raporu okundu. Söz verilen sanık Küçüktaşdemir, mal ve mülk düşkünü olmadığını, kendisine iftira atıldığını öne sürdü. Küçüktaşdemir, "Kolumda 'Ebru' yazıyor. Başında ve sonunda sonsuzluk işareti var. Ben eşimi sonsuzluğa göndermedim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığa haksız tahrik hükümlerini ve takdiri indirimi uygulamadan, "Kadına ve eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

"EBRU'NUN KANI YERDE KALMADI"

Ebru Küçüktaşdemir'in annesi Selvinaz Alankaya, duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, karardan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Alankaya, kızının kanının yerde kalmadığını ifade ederek, "Başka kadınlarımız canından olmasın. Ebrumun kanı yerde kalmadı. Temennimiz başka kadınlarımız, annelerimiz ölmesin" diye konuştu.

Abdullah Küçüktaşdemir, Havzan Mahallesi'ndeki siteye özel ders vermek için giden eşi Ebru Küçüktaşdemir'i 25 Ekim 2024'te apartmanın önünde bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı.