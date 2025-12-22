Menü Kapat
Eğitim
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Üniversitelerde eğitim süresi kısalıyor! YÖK başkanı resmen duyurdu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, yüksek öğretimde eğitim süresinin 4 yıldan 3 yıla indirilmesine ilişkin açıklamada bulundu. Çalışmayı üniversitelerle birlikte yapmaya devam ettiklerini belirten Özvar, "Hem mali açıdan, harcamalar bakımından ciddi bir tasarrufta bulunacağımıza hem de öğrencilerimizin daha kısa sürede hayata atılmasına imkan verecek bir model" ifadelerini kullandı.

Üniversitelerde eğitim süresi kısalıyor! YÖK başkanı resmen duyurdu
AA
22.12.2025
22.12.2025
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin (FSMVÜ) Topkapı Yerleşkesini ziyaret eden Özvar, yüksek öğretimde eğitim süresinin 4 yıldan 3 yıla indirilmesine ilişkin çalışma hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Öğrencilerin yüksek öğretimi 3 senede bitirmesine imkan verecek düzenlemeleri hayata geçirmeyi planladıklarını söyleyen Özvar, uygulama ile hem maddi hem de manevi tasarruf sağlanacağını belirtti.

Üniversitelerde eğitim süresi kısalıyor! YÖK başkanı resmen duyurdu

"CİDDİ TASARRUFLAR SAĞLANACAK"

Yüksek öğretimde eğitim süresinin 4 yıldan 3 yıla indirilmesine ilişkin çalışmayı üniversitelerle birlikte yapmaya devam ettiklerini belirten Özvar, şöyle devam etti:

"8 sömestri 4 senede değil ama 3 senede bir öğrencinin bitirmesine imkan verecek düzenlemeyi inşallah en kısa zamanda hayata geçireceğimizi, geçirmek istediğimizi siz kıymetli basın mensuplarıyla da paylaşmayı arzu ederiz. Bazen akıllara takılabiliyor, 'Acaba krediler azalacak mı? Daha mı az ders görülecek? Hayır, daha az eğitim ve öğretim olmayacak. Ama biz bir seneden daha fazla istifade etmek istiyoruz. Böylelikle hem mali açıdan, harcamalar bakımından ciddi bir tasarrufta bulunacağımıza hem de öğrencilerimizin daha kısa sürede hayata atılmasına imkan verecek bir model üzerinde durduğumuzu ifade etmek isterim."

Prof. Dr. Özvar, bu modelle hem öğrencilerin zaman kaybı açısından büyük kazanım elde edeceğini hem de üniversitelerin bir yıldan daha fazla istifade edeceğini dile getirdi.

Üniversitelerde eğitim süresi kısalıyor! YÖK başkanı resmen duyurdu

Bunun yeni bir model olmadığını vurgulayan Özvar, dünyanın birçok ülkesinde bu sistemin uygulandığını, Türkiye'de de denemesini yapan vakıf üniversitelerinin bulunduğunu belirtti.

"ZAYIFLAYAN PROGRAMLARI SİSTEMİN DIŞINA ÇIKARTIYORUZ"

İkinci öğretim uygulamasını kaldırdıklarını da hatırlatan Özvar, "İkinci öğretimin kalkması üniversitelerimizin pek çoğunda aslında ciddi bir zaman boşluğu meydana getirmiş oldu. Bu şekilde kaldırdığımız ikinci öğretim programları ve bunun yanı sıra sistemin dışına çıkardığımız pek çok program dolayısıyla üniversitelerimizin elleri rahatlamış bulunuyor. İkinci öğretim programlarının kaldırılmasının yanında, mezunlarına istihdam olanakları sağlamak bakımından zayıflayan programları da artık sistemin dışına çıkartıyoruz. Üniversitelerimizin bu programları açmak ısrarından artık vazgeçmesini bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Üniversitelerde eğitim süresi kısalıyor! YÖK başkanı resmen duyurdu

"YENİ AÇILAN PROGRAMLARIN TAKİBİNİ ARZU EDİYORUZ"

Özvar, yapay zeka alanında yeni bölümlerin de artarak devam ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Programların bir kısmını sistemin dışına çıkarırken, diğer tarafta 'çağın yetkinlikleri' diye tabir edilen, bilhassa bilim ve teknolojide hızlı değişimler sebebiyle ortaya çıkan yeni beceri açığını giderebilmek maksadıyla üniversitelerimizde yapay zeka temelli, bilişim ağırlıklı programlar açmaya devam edeceğiz. Son 3 yılda sisteme 20'ye yakın bilişim ve yapay zeka temelli programlar açtık. Bunların 13 tanesi ön lisans, geri kalanları ise lisans düzeyindeki programlardır. Üniversitelerimizden bu yeni açılan programların takibini arzu ediyoruz. 100'e yakın devlet üniversitesinde bu yeni programları açtığımızı bilmenizi isteriz."

FSMVÜ Rektörü Prof. Dr. Şimşek ise Başkanı Özvar'ı misafir etmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Şimşek, 2010 yılında kurulan FSMVÜ'nün, Fatih Sultan Mehmet Han Vakfının bünyesinde kurulması hasebiyle tarihi bağları güçlü bir üniversite olduğunu söyledi.

