Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Yaşlılık maaşı 2026 ne kadar olacak, kaç TL zamlanacak? 65 yaş maaş zammı hesaplaması yapıldı

65 yaş aylığı ne kadar zamlanacak merak edilirken gözler aralık ayı enflasyon rakamında. 5 Ocak tarihinde TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon verisi ile beraber zam oranları da netleşecek. Emekli, memur, 65 yaş aylığı, engelli aylığında zam oranı ocak ayı itibarıyla belli olacak. 65 yaş aylığı 2025 yılının Temmuz ayında yapılan artışa birlikte 5 bin 390 TL olarak ödenmekte.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yaşlılık maaşı 2026 ne kadar olacak, kaç TL zamlanacak? 65 yaş maaş zammı hesaplaması yapıldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.12.2025
saat ikonu 14:46
|
GÜNCELLEME:
22.12.2025
saat ikonu 15:34

Milyonların beklediği aralık rakamı için bekleyiş devam ederken Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Ocak günü enflasyon oranı açıklanacak. Enflasyon verisinin ardından da uygulanacak olan zam oranları belli olacak. Yaşlılık maaşı 2026'da ne kadar olacak merakla beklenirken gözler ocak ayında.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Memur maaşlarına seyyanen zam yapılacak mı? 2026 Ocak’ta öğretmen, doktor, polis, hemşire zamlı maaşlar ne kadar olacak?

YAŞLILIK MAAŞI 2026 NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

5 Ocak tarihinde açıklanacak olan enflasyon rakamı ile beraber belirlenecek. Memur maaş zammı ile beraber de yaşlılık maaşı artacak. 65 yaş aylığı 2025 yılının Temmuz ayında yapılan artışa birlikte 5 bin 390 TL olarak ödenmekte.

Merkez Bankası'nın enflasyon oranı tahminine göre memur maaşlarına yapılacak olan zam oranının %18,7 olması tahmin ediliyor. Beklentilere göre yaşlılık maaşı (65 yaş aylığı) 1.007 TL artarak 6.397 TL'ye yükselecek.

Yaşlılık maaşı 2026 ne kadar olacak, kaç TL zamlanacak? 65 yaş maaş zammı hesaplaması yapıldı

YAŞLILIK MAAŞI NE KADAR ZAMLANAACAK 2026?

Güncel tahmini hesaplamalara göre yaşlılık aylığının 5 aylık enflasyon farkı üzerinden 5.387 TL’den 6.297 TL’ye çıkması bekleniyor. Engelli aylığının 6.451 TL’den 7.541 TL’ye yükseleceği tahmin edilirken 18 yaş altı engelli aylığının da 4.302 TL’den 5.029 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Aralık ayı enflasyon rakamının açıklanmasıyla beraber 65 yaş aylığının net zam miktarı da netleşecek. 2025 Temmuz Memur maaş zammı ile beraber engelli aylığı ve 65 yaş aylığı da yükseldi.

Yaşlılık maaşı 2026 ne kadar olacak, kaç TL zamlanacak? 65 yaş maaş zammı hesaplaması yapıldı

YAŞLI MAAŞI AYIN KAÇINDA ÖDENİYOR?

Vatandaşların aldığı yaşlılık maaşları, vatandaşın doğum yılının son rakamına göre yapılıyor. Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar 5'inde, 1 ve 6 olanlar 6'sında, 2 ve 7 olanlar 7'sinde, 3 ve 8 olanlar 8'inde, 4 ve 9 olanlar 9'unda ödeme alabiliyor.

Yaşlılık maaşı 2026 ne kadar olacak, kaç TL zamlanacak? 65 yaş maaş zammı hesaplaması yapıldı

5 AYLIK ENFLASYON FARKI

2025 Ekim: Yüzde 2,55

2025 Eylül: Yüzde 3.23

2025 Ağustos: Yüzde 2,04

2025 Temmuz: Yüzde 2,06

Buna göre 5 aylık kümülatif enflasyon %11,21 olarak belirlenirken enflasyon farkı %5,91 oldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Emekli maaş zammı 2026: Ne kadar olacak, kaç TL zam yapılacak? Gözler Ocak emekli ve memur zammında
ETİKETLER
#enflasyon
#Memur Maaş Zammı
#Yaşlılık Maaşı
#Ekonomik Haberler
#2026 Zenginleştirme
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.