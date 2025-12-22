Yaşlılık maaşı 2026 ne kadar olacak, kaç TL zamlanacak? 65 yaş maaş zammı hesaplaması yapıldı

Milyonların beklediği aralık enflasyon rakamı için bekleyiş devam ederken Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Ocak günü enflasyon oranı açıklanacak. Enflasyon verisinin ardından da uygulanacak olan zam oranları belli olacak. Yaşlılık maaşı 2026'da ne kadar olacak merakla beklenirken gözler ocak ayında.

YAŞLILIK MAAŞI 2026 NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

5 Ocak tarihinde açıklanacak olan enflasyon rakamı ile beraber memur maaş zammı belirlenecek. Memur maaş zammı ile beraber de yaşlılık maaşı artacak. 65 yaş aylığı 2025 yılının Temmuz ayında yapılan artışa birlikte 5 bin 390 TL olarak ödenmekte.

Merkez Bankası'nın enflasyon oranı tahminine göre memur maaşlarına yapılacak olan zam oranının %18,7 olması tahmin ediliyor. Beklentilere göre yaşlılık maaşı (65 yaş aylığı) 1.007 TL artarak 6.397 TL'ye yükselecek.

YAŞLILIK MAAŞI NE KADAR ZAMLANAACAK 2026?

Güncel tahmini hesaplamalara göre yaşlılık aylığının 5 aylık enflasyon farkı üzerinden 5.387 TL’den 6.297 TL’ye çıkması bekleniyor. Engelli aylığının 6.451 TL’den 7.541 TL’ye yükseleceği tahmin edilirken 18 yaş altı engelli aylığının da 4.302 TL’den 5.029 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Aralık ayı enflasyon rakamının açıklanmasıyla beraber 65 yaş aylığının net zam miktarı da netleşecek. 2025 Temmuz Memur maaş zammı ile beraber engelli aylığı ve 65 yaş aylığı da yükseldi.

YAŞLI MAAŞI AYIN KAÇINDA ÖDENİYOR?

Vatandaşların aldığı yaşlılık maaşları, vatandaşın doğum yılının son rakamına göre yapılıyor. Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar 5'inde, 1 ve 6 olanlar 6'sında, 2 ve 7 olanlar 7'sinde, 3 ve 8 olanlar 8'inde, 4 ve 9 olanlar 9'unda ödeme alabiliyor.

5 AYLIK ENFLASYON FARKI

2025 Ekim: Yüzde 2,55

2025 Eylül: Yüzde 3.23

2025 Ağustos: Yüzde 2,04

2025 Temmuz: Yüzde 2,06

Buna göre 5 aylık kümülatif enflasyon %11,21 olarak belirlenirken enflasyon farkı %5,91 oldu.