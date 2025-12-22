Menü Kapat
Yasaklı madde soruşturmasında kan ve saç örneği veren Yusuf Güney sağlık sorununu paylaştı

Yasaklı madde soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve daha önce adresinde bulunamayan şarkıcı Yusuf Güney, bugün sağlık kontrolünden geçti. Adli Tıp Kurumu'na kan ve saç örneği verdikten sonra serbest bırakılan Yusuf Güney sosyal medya hesabından yayınladığı video "10 gündür hastanedeyim" dedi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.12.2025
saat ikonu 15:28
|
GÜNCELLEME:
22.12.2025
saat ikonu 15:32

Yasaklı madde soruşturmasında hakkında gözaltı kararı bulunan , evinde olmaması sebebiyle ifadesi alınamadı. Bugün savcılığa giden Yusuf Güney sağlık kontrollerinden geçti. Yusuf Güney, telefonlarını açmamasının sebebi olarak ise "10 gündür hastanedeyim" dedi.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇEN YUSUF GÜNEY'DEN VİDEOLU CEVAP

Sağlık kontrolünün ardından hesabından video yayınlayan Yusuf Güney, "Bu ülkede insan karalamak ne kadar kolay bir şey değil mi dostlar. 4-5 gündür yokum piyasada. Niye yokum biliyor musunuz? 10 gündür hastalıklarla mücadele ediyorum. O kadar ağır semptomlar yaşadım ki. Telefonlarımı kapattım. Kendimi iyileştirebilmek için istirahate çekildim yer yerinden oynamış. Elamanın bir tanesi adımı vermiş sadece bu. Tek olay bu. “O da içiyor’ demiş. Öyle aranmam çıkmış. Öyle gözaltına almak yakalama kararları öyle bir şey yok ve benim haberim olduktan sonra da zaten telefon açtım dedim ki, “Geliyorum özrü dilerim bu kadar beklettiğim için’. Gittim kan tahlili idrar tahlilimi verdim. Sonuçları bekliyorum tekrar görüşeceğiz.“ dedi.

Yasaklı madde soruşturmasında kan ve saç örneği veren Yusuf Güney sağlık sorununu paylaştı
#sosyal medya
#yusuf güney
#Ifadeye Çağırıldı
#Gözaltı Kararı
#Sağlık Kontrolu
#Yasaklı Madde
#Magazin
