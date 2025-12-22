Yasaklı madde soruşturmasında kan ve saç örneği veren Yusuf Güney sağlık sorununu paylaştı

Yasaklı madde soruşturmasında hakkında gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney, evinde olmaması sebebiyle ifadesi alınamadı. Bugün savcılığa giden Yusuf Güney sağlık kontrollerinden geçti. Yusuf Güney, telefonlarını açmamasının sebebi olarak ise "10 gündür hastanedeyim" dedi.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇEN YUSUF GÜNEY'DEN VİDEOLU CEVAP

Sağlık kontrolünün ardından sosyal medya hesabından video yayınlayan Yusuf Güney, "Bu ülkede insan karalamak ne kadar kolay bir şey değil mi dostlar. 4-5 gündür yokum piyasada. Niye yokum biliyor musunuz? 10 gündür hastalıklarla mücadele ediyorum. O kadar ağır semptomlar yaşadım ki. Telefonlarımı kapattım. Kendimi iyileştirebilmek için istirahate çekildim yer yerinden oynamış. Elamanın bir tanesi adımı vermiş sadece bu. Tek olay bu. “O da içiyor’ demiş. Öyle aranmam çıkmış. Öyle gözaltına almak yakalama kararları öyle bir şey yok ve benim haberim olduktan sonra da zaten telefon açtım dedim ki, “Geliyorum özrü dilerim bu kadar beklettiğim için’. Gittim kan tahlili idrar tahlilimi verdim. Sonuçları bekliyorum tekrar görüşeceğiz.“ dedi.