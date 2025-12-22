Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Kayseri, Kastamonu, Sivas yarın okullar tatil mi, var mı? 23 Aralık Salı kar yağışı gerçekleşecek

Kayseri, Kastamonu, Sivas'ta okullar tatil mi, var mı soruları gündeme geldi. MGM tarafından açıklanan bilgilere göre 3 ilde de yarın kar yağışı gerçekleşecek. Sabah saatlerinde başlayacak olan kar yağışı gün içerisinde aralıklı olarak devam edecek. Öğrenciler ve veliler tarafından Kayser, Kastamonu, Sivas yarın okullar tatil mi, var mı sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. Konuyla ilgili valilikler tarafından yapılacak son dakika açıklamaları bekleniyor.

Kayseri, Kastamonu, Sivas yarın okullar tatil mi, var mı? 23 Aralık Salı kar yağışı gerçekleşecek
, , 'ta yarın okullar tatil mi, var mı sorusu kar yağışlarının başlamasının ardından gündeme geldi. Öğrenciler ve veliler tarafından 23 Aralık 2025 Salı günü okulların olup olmayacağı merak ediliyor.

Valilikler tarafından zorlu hava koşullarında okullar yaşanabilecek olumsuzlukları önlemek amacıyla tatil edilebiliyor. Yetkililer tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde bu kararlar alınıyor. Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından Kayseri, Kastamonu, Sivas'ta yarın gerçekleşeceği açıklandı. Peki Kayseri, Kastamonu, Sivas yarın okullar tatil mi, var mı?

Kayseri, Kastamonu, Sivas yarın okullar tatil mi, var mı? 23 Aralık Salı kar yağışı gerçekleşecek

KAYSERİ YARIN OKULLAR TATİL Mİ 23 ARALIK?

MGM tarafından aktarılan bilgilere göre Kayseri'de kar yağışı bu 22 Aralık 2025 Pazartesi gününü 23 Aralık 2025 Salı gününe bağlayan gece gerçekleşecek.

Karla karışık yağmur şeklinde gerçekleşecek olan yağış saat 12.00'ye kadar devam edecek. Kar yağışı nedeniyle okulların tatil olacağına dair ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Kayseri Valiliği tarafından resmi bir açıklamanın yapılmadığı taktirde şehir genelinde 23 Aralık 2025 Salı günü okullarda eğitim-öğretime devam edilecek.

Kayseri, Kastamonu, Sivas yarın okullar tatil mi, var mı? 23 Aralık Salı kar yağışı gerçekleşecek

SİVAS YARIN OKULLAR TATİL Mİ 23 ARALIK?

Sivas'ta 23 Aralık 2025 Salı günü okullar tatil olmayacak. Sivas Valiliği tarafından okulların tatil olacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İlerleyen saatlerde valilik tarafından resmi bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

Sivas'ta yarın sabah saatlerinden itibaren kar yağmaya başlayacak. Şehir genelinde etkisini gösterecek olan kar yağışı 25 Aralık 2025 Perşembe gününe kadar devam edecek. Kar yağışı nedeniyle hava sıcaklığının -2 ila 5 derece arasında olması bekleniyor.

Kayseri, Kastamonu, Sivas yarın okullar tatil mi, var mı? 23 Aralık Salı kar yağışı gerçekleşecek

KASTAMONU YARIN OKULLAR TATİL Mİ 23 ARALIK?

Kastamonu Valiliği tarafından okulların tatil olacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Yetkililer tarafından kar yağışının durumunun değerlendirilmesinin ardından gerekli görüldüğü taktirde okullar tatil edilecektir. Ancak Kastamonu Valiliği tarafından herhangi bir açıklama yapılmazsa ilkokul, ortaokul ve liselerde 23 Aralık 2025 Salı günü eğitime devam edilecek.

Kastamonu için MGM tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporu ise şöyle:

Kayseri, Kastamonu, Sivas yarın okullar tatil mi, var mı? 23 Aralık Salı kar yağışı gerçekleşecek
