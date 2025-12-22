Nebahat Çehre, Nur Fettahoğlu ve Selma Ergeç buluştu! Muhteşem Yüzyıl ve Aşk'ı Memnu itirafları şaşırttı

1961 yılından itibaren çok sayıda dizi ve filmde rol alan 81 yaşındaki Nebahat Çehre, uzun bir aranın ardından Muhteşem Yüzyıl dizisinde beraber rol aldığı Nur Fettahoğlu ve Selma Ergeç ile beraber programa konuk oldu. Nebahat Çehre

NEBAHAT ÇEHRE'NİN İTİRAFI HERKESİ ŞAŞIRTTI

Hiçbir zaman kimse bana makyaj yapmadı, yaptırmadım kendim yaptım. Çünkü Yeşilçam’dan alışığım her şeyi kendi yapıp yapıp halletmeye. Çok üzüldüm kendimi niye teslim etmiyorum. Niye makyajımı yaptırmıyorum.

Nebahat Çehre'nin bu itirafı takipçilerini şaşırttı. Nebahat Çehre'nin özellikle Aşk'ı Memnu dizisinde saçı, makyajı ve giydiği kıyafetlerle günümüzde bile beğeni yağmuruna tutuluyor.

SELMA ERGEÇ İLE NUR FETTAHOĞLU'DAN MUHTEŞEM YÜZYIL İTİRAFI

Nur Fettahoğlu, yakın arkadaşı Selma Ergeç ve Nebahat Çehre ile katılıdğı programda "Muhteşem Yüzyıl için bana Hatice Sultan, Selma Ergeç'e Mahidevran rolü teklif edildi. Anlaşarak rolleri değiştirdik." sözleriyle herkesi şaşırttı.