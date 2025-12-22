Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Nebahat Çehre, Nur Fettahoğlu ve Selma Ergeç buluştu! Muhteşem Yüzyıl ve Aşk'ı Memnu itirafları şaşırttı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Nebahat Çehre, Nur Fettahoğlu ve Selma Ergeç ile beraber katıldığı programda samimi açıklamalarda bulundu. Nebahat çehre Muhteşem Yüzyıl hariç diğer tüm projelerinde makyajını kendisinin yaptığı kostümleri de kendisinin seçtiğini belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Nebahat Çehre, Nur Fettahoğlu ve Selma Ergeç buluştu! Muhteşem Yüzyıl ve Aşk'ı Memnu itirafları şaşırttı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.12.2025
saat ikonu 14:55
|
GÜNCELLEME:
22.12.2025
saat ikonu 14:55

1961 yılından itibaren çok sayıda dizi ve filmde rol alan 81 yaşındaki , uzun bir aranın ardından dizisinde beraber rol aldığı Nur Fettahoğlu ve ile beraber programa konuk oldu. Nebahat Çehre

NEBAHAT ÇEHRE'NİN İTİRAFI HERKESİ ŞAŞIRTTI

Hiçbir zaman kimse bana yapmadı, yaptırmadım kendim yaptım. Çünkü Yeşilçam’dan alışığım her şeyi kendi yapıp yapıp halletmeye. Çok üzüldüm kendimi niye teslim etmiyorum. Niye makyajımı yaptırmıyorum.

Nebahat Çehre, Nur Fettahoğlu ve Selma Ergeç buluştu! Muhteşem Yüzyıl ve Aşk'ı Memnu itirafları şaşırttı

Nebahat Çehre'nin bu itirafı takipçilerini şaşırttı. Nebahat Çehre'nin özellikle Aşk'ı Memnu dizisinde saçı, makyajı ve giydiği kıyafetlerle günümüzde bile beğeni yağmuruna tutuluyor.

Nebahat Çehre, Nur Fettahoğlu ve Selma Ergeç buluştu! Muhteşem Yüzyıl ve Aşk'ı Memnu itirafları şaşırttı

SELMA ERGEÇ İLE NUR FETTAHOĞLU'DAN MUHTEŞEM YÜZYIL İTİRAFI

Nur Fettahoğlu, yakın arkadaşı Selma Ergeç ve Nebahat Çehre ile katılıdğı programda "Muhteşem Yüzyıl için bana Hatice Sultan, Selma Ergeç'e Mahidevran rolü teklif edildi. Anlaşarak rolleri değiştirdik." sözleriyle herkesi şaşırttı.

Nebahat Çehre, Nur Fettahoğlu ve Selma Ergeç buluştu! Muhteşem Yüzyıl ve Aşk'ı Memnu itirafları şaşırttı
ETİKETLER
#muhteşem yüzyıl
#nebahat çehre
#makyaj
#selma ergeç
#Aşk'ı Memnu
#Nur Fettahoğlu
#Yeşilçam
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.