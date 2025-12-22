GeForce NOW'da "100 saat" dönemi başlıyor: Eski abonelerin akıbeti belli oldu

NVIDIA'nın popüler bulut oyun hizmeti GeForce NOW, 1 Ocak itibarıyla aylık oyun süresine 100 saatlik bir üst sınır getirmeye hazırlanıyor. Şirket, söz konusu kararı aslında 2024 yılında duyurmuş ancak yalnızca yeni abonelikleri kapsama alanına almıştı.

Yeni yılla birlikte uygulamanın kapsamı genişlerken, oyun dünyasında en çok merak edilen konu: halihazırda üyeliği devam eden kullanıcıların durumunun ne olacağıydı.

ESKİ ABONELER İÇİN SÜREÇ 2026'DA BAŞLAYACAK

Şirket, 31 Aralık 2024 tarihine kadar aktif üyeliği bulunan kullanıcılarına bir jest yaparak, sınırsız oyun keyfinin Ocak 2026'ya kadar devam edeceğini müjdelemişti. Yani platformun sadık kitlesi, önümüzdeki bir yıl boyunca daha herhangi bir süre kısıtlamasına takılmadan oyun oynamaya devam edebilecekti.

Ancak takvimler 2026'yı gösterdiğinde, eski kullanıcılar için de oyun süresi sayacı çalışmaya başlayacak.

REDDİT KULLANICISINDAN MALİYET TABLOSU: "GÜNDE 3 SAAT OYNAYAN ETKİLENMEZ"

Sosyal medya platformu Reddit'te "appleroyales" kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir üye, hazırladığı detaylı fiyat tablosuyla kotanın aşılması durumunda karşılaşılacak maliyeti gözler önüne serdi.

Paylaşılan tabloya göre fiyatlandırma şu şekilde işleyecek:

Performance üyeliği: Aylık 9,99 dolar (Sınır aşılırsa her 15 saat için ek 2,99 dolar)

Aylık 9,99 dolar (Sınır aşılırsa her 15 saat için ek 2,99 dolar) Ultimate üyeliği: Aylık 19,99 dolar (Sınır aşılırsa her 15 saat için ek 5,99 dolar)

Yapılan hesaplamalar, günde ortalama 3 saat (ayda yaklaşık 91 saat) oyun oynayan bir kullanıcının, kotayı aşmadığı için herhangi bir ek ücretle karşılaşmayacağını gösteriyor.

GÜNDE 4 SAATİ GEÇENLER İÇİN FATURA KABARIYOR

Kullanıcının günlük oyun süresi 4 saate çıktığında (ayda yaklaşık 122 saat), işin rengi değişmeye başlıyor. Böylesi bir senaryoda toplam aylık maliyet, Performance paketi için 15,97 dolara, Ultimate paketi içinse 31,97 dolara yükseliyor.

Eğer bir oyun tutkunu günde 10 saatini GeForce NOW başında geçirirse, ay sonunda karşılaşacağı fatura Performance paketinde 51,85 doları, Ultimate paketinde ise 103,85 doları bulabiliyor.