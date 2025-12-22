Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

GeForce NOW'da "100 saat" dönemi başlıyor: Eski abonelerin akıbeti belli oldu

NVIDIA, GeForce NOW platformunda aylık 100 saatlik oyun süresi sınırını devreye sokuyor. Peki yeni sınırdan etkilenmemek için günde kaç saat oynamak gerekiyor? İşte hesaplar.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
22.12.2025
saat ikonu 14:44
|
GÜNCELLEME:
22.12.2025
saat ikonu 14:44

'nın popüler bulut oyun hizmeti , 1 Ocak itibarıyla aylık oyun süresine 100 saatlik bir üst sınır getirmeye hazırlanıyor. Şirket, söz konusu kararı aslında 2024 yılında duyurmuş ancak yalnızca yeni abonelikleri kapsama alanına almıştı.

Yeni yılla birlikte uygulamanın kapsamı genişlerken, oyun dünyasında en çok merak edilen konu: halihazırda üyeliği devam eden kullanıcıların durumunun ne olacağıydı.

ESKİ ABONELER İÇİN SÜREÇ 2026'DA BAŞLAYACAK

Şirket, 31 Aralık 2024 tarihine kadar aktif üyeliği bulunan kullanıcılarına bir jest yaparak, sınırsız oyun keyfinin Ocak 2026'ya kadar devam edeceğini müjdelemişti. Yani platformun sadık kitlesi, önümüzdeki bir yıl boyunca daha herhangi bir süre kısıtlamasına takılmadan oyun oynamaya devam edebilecekti.

Ancak takvimler 2026'yı gösterdiğinde, eski kullanıcılar için de oyun süresi sayacı çalışmaya başlayacak.

GeForce NOW'da "100 saat" dönemi başlıyor: Eski abonelerin akıbeti belli oldu

REDDİT KULLANICISINDAN MALİYET TABLOSU: "GÜNDE 3 SAAT OYNAYAN ETKİLENMEZ"

Sosyal medya platformu Reddit'te "appleroyales" kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir üye, hazırladığı detaylı fiyat tablosuyla kotanın aşılması durumunda karşılaşılacak maliyeti gözler önüne serdi.

Paylaşılan tabloya göre fiyatlandırma şu şekilde işleyecek:

  • Performance üyeliği: Aylık 9,99 dolar (Sınır aşılırsa her 15 saat için ek 2,99 dolar)
  • Ultimate üyeliği: Aylık 19,99 dolar (Sınır aşılırsa her 15 saat için ek 5,99 dolar)

Yapılan hesaplamalar, günde ortalama 3 saat (ayda yaklaşık 91 saat) oyun oynayan bir kullanıcının, kotayı aşmadığı için herhangi bir ek ücretle karşılaşmayacağını gösteriyor.

GeForce NOW'da "100 saat" dönemi başlıyor: Eski abonelerin akıbeti belli oldu

GÜNDE 4 SAATİ GEÇENLER İÇİN FATURA KABARIYOR

Kullanıcının günlük oyun süresi 4 saate çıktığında (ayda yaklaşık 122 saat), işin rengi değişmeye başlıyor. Böylesi bir senaryoda toplam aylık maliyet, Performance paketi için 15,97 dolara, Ultimate paketi içinse 31,97 dolara yükseliyor.

Eğer bir oyun tutkunu günde 10 saatini GeForce NOW başında geçirirse, ay sonunda karşılaşacağı fatura Performance paketinde 51,85 doları, Ultimate paketinde ise 103,85 doları bulabiliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Uzaylılarla tanışmak için geri sayım başladı: Ünlü bilim insanı tarih verdi
ETİKETLER
#geforce now
#geforce now
#nvıdıa
#nvıdıa
#abonelik
#Bulut Oyun
#Oyun Süresi Kısıtlaması
#Oyun Maliyeti
#Kota Aşımı
#Bulut Oyun
#Oyun Süresi Limiti
#Oyun Maliyeti
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.