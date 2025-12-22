Okan Buruk ifadeye çağrıldı iddiası! Başsavcılıktan flaş açıklama

Sadettin Saran, Ela Rumeysa Cebeci, Mehmet Akif Ersoy gibi isimlerin uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınması gündeme bomba gibi düştü. Ela Rumeysa Cebeci ve Mehmet Akif Ersoy tutuklanırken operasyon da genişletildi. Soruşturmayla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Gazeteci Sevilay Yılman katıldığı bir canlı yayında Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un da ifadeye çağrılacağını ifade etti.

"ELA KULÜPLERE DE BELA OLMUŞ"

Yılman canlı yayında "Ela bela olmuş başka kulüplere de. Önemli bir takımın teknik direktörü de ifadeyi çağırılacak" ifadelerini kullandı.

BAŞSAVCILIK İDDİAYI YALANLADI

Buruk'un Savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na çağrıldığı iddiası yalanlandı. Başsavcılıktan edinilen bilgiye göre; gelinen aşamada bu iddianın doğru olmadığı öğrenildi.