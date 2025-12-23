Fenerbahçe başka takım bulmasını istedi! Milli futbolcu ile ayrılık kararı

UEFA Avrupa Ligi, Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 3 kulvarda hedeflerine ulaşmak isteyen Fenerbahçe ara transfer dönemi hazırlıklarına başladı. Sarı-Lacivertli ekip kadroya takviye yapmak isterken diğer yandan bazı oyuncuları göndermek istiyor.

İRFAN CAN KAHVECİ İÇİN KARAR

Süper Lig devinde kadroda düşünülmeyen 30 yaşındaki milli futbolcu ile ayrılık kararı alındı. Fenerbahçe'de 12 Ekim'de Cenk Tosun ile birlikte kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci'nin geleceği konusunda karar verildi.

Sarı-lacivertli kurmaylar, 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu ligin ikinci yarısında da kadrosunda düşünmediğini iletti. İrfan Can Kahveci ile görüşen sarı-lacivertli kurmaylar, 30 yaşındaki milli futbolcudan kendisine takım bulmasını istedi.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin ara transfer döneminde bonservisiyle ya da kiralık olarak gönderileceği belirtildi.

12 MAÇTA SÜRE ALDI

İrfan Can Kahveci, bu sezon Fenerbahçe'de 12 müsabakada forma şansı buldu. 30 yaşındaki sağ kanat, bu süreçte 378 dakika sahada kaldı ve skor katkısı üretemedi.

İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Milli futbolcunun güncel piyasa değeri 4 milyon 500 bin euro.

Gençlerbirliği altyapısında yetişen İrfan Can Kahveci daha sonra Hacettepe ve Başakşehir'de oynadı. Fenerbahçe, 2020-2021 sezonu devre arasında milli oyuncu için 7 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

44 KEZ MİLLİ OLDU

İrfan Can Kahveci, A Milli Futbol Takımı'nda 44 mücadelede süre aldı. 30 yaşındaki sağ kanat, bu müsabakalarda 6 kez rakip fileleri havalandırdı.