Fenerbahçe başka takım bulmasını istedi! Milli futbolcu ile ayrılık kararı

Fenerbahçe kadroda istenilmeyen futbolcuları göndermek için kolları sıvadı. Ara transfer dönemine hazırlanan Kanarya 30 yaşındaki milli futbolcu için karar verdi ve takım bulması istendi.

Fenerbahçe başka takım bulmasını istedi! Milli futbolcu ile ayrılık kararı
UEFA , Trendyol ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 3 kulvarda hedeflerine ulaşmak isteyen hazırlıklarına başladı. Sarı-Lacivertli ekip kadroya takviye yapmak isterken diğer yandan bazı oyuncuları göndermek istiyor.

Fenerbahçe başka takım bulmasını istedi! Milli futbolcu ile ayrılık kararı

İRFAN CAN KAHVECİ İÇİN KARAR

Süper Lig devinde kadroda düşünülmeyen 30 yaşındaki milli futbolcu ile ayrılık kararı alındı. Fenerbahçe'de 12 Ekim'de Cenk Tosun ile birlikte kadro dışı bırakılan 'nin geleceği konusunda karar verildi.

Sarı-lacivertli kurmaylar, 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu ligin ikinci yarısında da kadrosunda düşünmediğini iletti. İrfan Can Kahveci ile görüşen sarı-lacivertli kurmaylar, 30 yaşındaki milli futbolcudan kendisine takım bulmasını istedi.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin ara döneminde bonservisiyle ya da kiralık olarak gönderileceği belirtildi.

Fenerbahçe başka takım bulmasını istedi! Milli futbolcu ile ayrılık kararı

12 MAÇTA SÜRE ALDI

İrfan Can Kahveci, bu sezon Fenerbahçe'de 12 müsabakada forma şansı buldu. 30 yaşındaki sağ kanat, bu süreçte 378 dakika sahada kaldı ve skor katkısı üretemedi.

İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Milli futbolcunun güncel piyasa değeri 4 milyon 500 bin euro.

Gençlerbirliği altyapısında yetişen İrfan Can Kahveci daha sonra Hacettepe ve Başakşehir'de oynadı. Fenerbahçe, 2020-2021 sezonu devre arasında milli oyuncu için 7 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

Fenerbahçe başka takım bulmasını istedi! Milli futbolcu ile ayrılık kararı

44 KEZ MİLLİ OLDU

İrfan Can Kahveci, A Milli Takımı'nda 44 mücadelede süre aldı. 30 yaşındaki sağ kanat, bu müsabakalarda 6 kez rakip fileleri havalandırdı.

