 Sumru Tarhan

Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2026 bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı

2026 bedelli askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı merakla beklenirken bu yıl da binlerce kişi bedelli askerlik için başvuruda bulundu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak olan açıklama sonrasında sorgulama ekranı da belli olacak. Sevk tarihleri ile celp dönemlerine dair bilgiler ise MSB tarafından açıklanacak. Binlerce kişinin gündeminde olan bedelli askerlik yerleri için bekleyiş devam ediyor.

Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2026 bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı
23.12.2025
23.12.2025
saat ikonu 09:40

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak olan açıklama ile beraber yerleri de belli olacak. Şu an için açıklama bulunmazken yılında bedelli askerlik yerleri yakın zamanda duyurulacak. Yükümlülerin görev yapacakları yerlerin açıklanacağı tarih için de kısa süre kaldı.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bu yıl bedelli askerliğe başvuran ve ödeme yapanlar 2026 yılında kura ve sınıflandırma işlemine tabi tutulacak. Yükümlülerin birlikleri 2026 yılı Ocak ayında e-Devlet ve şubelerinden duyurulacak. Buna göre ocak ayında bedelli askerlik yerleri duyurulacak. Adaylar, e Devlet sistemi üzerinden yerlerini ve tarihlerini öğrenebilecek.

Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2026 bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ HANGİ BANKALARA 2025?

2025 yılında bedelli askerlik için yapılacak olan başvuruların son tarihi 31 Aralık olarak belirlendi. Bedelli askerlik ödemeleri Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Halkbank, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine yapılacak. Adaylar, 31 Aralık tarihine kadar başvurularını gerçekleştirebilecek.

Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2026 bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDU MU?

2026 yılında bedelli askerlik yapacak olan adaylar için süreç devam ediyor. Başvuru yapan ve ödemelerini tamamlayanlar ocak ayında e Devlet sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile, bedelli askerlik yerlerini sorgulayabilecek.

