Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2026 bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak olan açıklama ile beraber bedelli askerlik yerleri de belli olacak. Şu an için açıklama bulunmazken 2026 yılında bedelli askerlik yerleri yakın zamanda duyurulacak. Yükümlülerin görev yapacakları yerlerin açıklanacağı tarih için de kısa süre kaldı.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bu yıl bedelli askerliğe başvuran ve ödeme yapanlar 2026 yılında kura ve sınıflandırma işlemine tabi tutulacak. Yükümlülerin birlikleri 2026 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacak. Buna göre ocak ayında bedelli askerlik yerleri duyurulacak. Adaylar, e Devlet sistemi üzerinden yerlerini ve tarihlerini öğrenebilecek.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ HANGİ BANKALARA 2025?

2025 yılında bedelli askerlik için yapılacak olan başvuruların son tarihi 31 Aralık olarak belirlendi. Bedelli askerlik ödemeleri Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Halkbank, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine yapılacak. Adaylar, 31 Aralık tarihine kadar başvurularını gerçekleştirebilecek.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDU MU?

2026 yılında bedelli askerlik yapacak olan adaylar için süreç devam ediyor. Başvuru yapan ve ödemelerini tamamlayanlar ocak ayında e Devlet sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile, bedelli askerlik yerlerini sorgulayabilecek.