Spor
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Fenerbahçe – Beşiktaş derbisinin muhtemel ilk 11’leri

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Dev derbiye saatler kala her iki takımında muhtemel ilk 11'leri belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe – Beşiktaş derbisinin muhtemel ilk 11’leri
Sabah
23.12.2025
saat ikonu 09:37
23.12.2025
saat ikonu 09:46

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ve Beşiktaş yılın son derbisini oynayacak. Dev derbi, Kadıköy'deki Chobani Stadyumu'nda oynanacak.

Kadıköy'deki dev derbi öncesi Fenerbahçe'deki eksikler dikkatlerden kaçmıyor. Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci dışında kadroda 9 oyuncu daha yok.

Fenerbahçe – Beşiktaş derbisinin muhtemel ilk 11’leri

FENERBAHÇE'DE EKSİKLİKLER ÇOK

Jhon Duran'ın yokluğunda Kerem, Fred ve Edson'un yerine İsmail-Bartuğ ikilisi görev alacak. Savunmanın sağında Mert Müldür, solunda ise Levent Mercan sahada olacak.

Hücumda Dorgeles Nene'nin yerine Oğuz Aydın forma giyecek. Asensio ise sağ kanatta görev yapacak. Sakatlanan Talisca'nın yokluğunda Szymanski sorumluluk alacak.

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Tarık Çetin, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek, Szymanski, Asensio, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu.

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11

Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Paulista, Djalo, Rıdvan Yılmaz, Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Rashica, Cerny, Abraham.

