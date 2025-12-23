Menü Kapat
TGRT Haber
İstanbul’da geniş çaplı elektrik kesintisi! 23 Aralık’ta 22 ilçe karanlıkta kalacak

Aralık 23, 2025 09:42
1
Elektrik kesintisi

İstanbul’da 23 Aralık Salı günü, 22 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre elektrik kesintileri birçok bölgede gün içinde sınırlı saatlerde gerçekleşecek. Ancak bazı ilçe ve mahallelerde günün büyük bölümünde enerji verimi sağlanmayacak. İşte 23 Aralık İstanbul elektrik kesintilerine dair ayrıntılar…

2
Elektrik kesintisi

İstanbul’da 23 Aralık’ta enerji hatlarında gerçekleşecek bakım, onarım ve yatırım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Kesintilerden Zeytinburnu, Sultangazi, Şişli, Silivri, Sarıyer, Küçükçekmece, Kağıthane, Gaziosmanpaşa, Fatih, Eyüpsultan, Esenyurt, Esenler, Çatalca, Büyükçekmece, Beyoğlu, Beylikdüzü, Başakşehir, Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Avcılar ve Arnavutköy ilçelerinde yüzlerce mahalle etkilenecek.

 

 

3
Elektrik kesintisi

23 ARALIK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

4
Elektrik kesintisi

23 ARALIK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLER

5
Elektrik kesintisi

23 ARALIK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLER

6
Elektrik kesintisi

23 ARALIK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLER

7
Elektrik kesintisi

23 ARALIK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLER

8
Elektrik kesintisi

23 ARALIK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLER

9
Elektrik kesintisi

23 ARALIK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLER

10
Elektrik kesintisi

23 ARALIK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLER

11
Elektrik kesintisi

23 ARALIK İSTANBUL ELEKTRİK K23 ARALIK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERESİNTİLER

12
Elektrik kesintisi

23 ARALIK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLER

13
Elektrik kesintisi

23 ARALIK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLER

14
Elektrik kesintisi

23 ARALIK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLER

15
Elektrik kesintisi

23 ARALIK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLER

16
Elektrik kesintisi

23 ARALIK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLER

17
Elektrik kesintisi

23 ARALIK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLER

18
Elektrik kesintisi

23 ARALIK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLER

19
Elektrik kesintisi

23 ARALIK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLER

20
Elektrik kesintisi

23 ARALIK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLER

21
Elektrik kesintisi

23 ARALIK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLER

22
Elektrik kesintisi

23 ARALIK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLER

23
Elektrik kesintisi

23 ARALIK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLER

