İstanbul’da geniş çaplı elektrik kesintisi! 23 Aralık’ta 22 ilçe karanlıkta kalacak

İstanbul’da 23 Aralık Salı günü, 22 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre elektrik kesintileri birçok bölgede gün içinde sınırlı saatlerde gerçekleşecek. Ancak bazı ilçe ve mahallelerde günün büyük bölümünde enerji verimi sağlanmayacak. İşte 23 Aralık İstanbul elektrik kesintilerine dair ayrıntılar…