Editor
 Serhat Yıldız

Galatasaray'da Mauro Icardi için karar verildi: İstediği maaş belli oldu!

Galatasaray'da Mauro Icardi bilmecesi çözülüyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Hagi'nin rekorunu kırarak tarihe geçen Arjantinli süper yıldız ile yeni sözleşme için el sıkıştı. İstanbul'da yeni bir hayata başlayan golcü oyuncunun, Ocak ayında 1+1 yıllık imzayı atması bekleniyor. İşte detaylar...

Galatasaray'da Mauro Icardi için karar verildi: İstediği maaş belli oldu!
Haber Merkezi
23.12.2025
23.12.2025
Süper Lig’de Okan Buruk yönetiminde fırtına gibi esen ve üç kulvarda da şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, iç transferde yılın hamlesine hazırlanıyor.

Galatasaray’da Mauro Icardi için karar verildi: İstediği maaş belli oldu!

ICARDI MESELESİ ÇÖZÜLÜYOR

Taraftarın sevgilisi Mauro Icardi’nin sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi camiada büyük bir merak konusuydu. Kasımpaşa karşısında alınan galibiyetin ardından vites yükselten yönetim, hem saha içindeki liderliği hem de camiaya olan bağlılığıyla tartışmasız lider konumuna yükselen Arjantinli forvetin geleceğini netleştirdi.

Galatasaray’da Mauro Icardi için karar verildi: İstediği maaş belli oldu!

TARİHİ DOMİNASYON

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, 2025-26 sezonuna da damga vurarak ligde 17. maçlar itibarıyla 42 puan barajını bir kez daha aşmayı başardı. Bu istatistiği üst üste üç sezon yakalayan Buruk, maç başına 2.47 puan ortalamasıyla kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Galatasaray’da Mauro Icardi için karar verildi: İstediği maaş belli oldu!

17 FARKLI İSİM

Takımdaki skor dağılımı da dikkat çekerken, ligde tam 17 farklı isim tabelayı değiştirmeyi başardı. Icardi 9 golle ligde zirveyi çekerken, ona 7 asistle Barış Alper Yılmaz ve toplamda 12 gole ulaşan Victor Osimhen eşlik etti.

Galatasaray’da Mauro Icardi için karar verildi: İstediği maaş belli oldu!

DUYGUSAL VEDA

Süper Lig’de 60 gole ulaşarak efsane isim Gheorghe Hagi’yi geride bırakan Mauro Icardi, bu tarihi başarıyı duygu yüklü bir mesajla taçlandırdı. Rumen efsaneye olan saygısını dile getiren yıldız oyuncu, Hagi’nin bu kulübe sadece gol değil, bir karakter ve gurur bıraktığını vurgulayarak taraftarların gönlünü bir kez daha fethetti. Kasımpaşa maçında kendisine gösterilen yoğun sevgi ve açılan pankartlar sonrası duygusal anlar yaşayan Icardi'nin, bu bağlılığı sözleşme kararına da doğrudan yansıdı.

Galatasaray’da Mauro Icardi için karar verildi: İstediği maaş belli oldu!

SÖZLEŞME DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Özel hayatında China Suarez ile İstanbul’da yeni bir hayata yelken açan ve şehirden ayrılmak istemediğini yönetime ileten 32 yaşındaki santrfor için beklenen hamle geldi. Yönetimle yapılan görüşmelerde 1+1 yıllık anlaşmaya sıcak bakan Icardi’nin, yıllık 6-7 milyon Euro bandındaki bir ücreti kabul ettiği öğrenildi. Ocak ayı içerisinde resmi imzaların atılması planlanıyor.

Galatasaray’da Mauro Icardi için karar verildi: İstediği maaş belli oldu!
22 Aralık Pazartesi reyting sonuçları 2025 || Cennetin Çocukları, Uzak Şehir, MasterChef Altın Kupa…Dün en çok ne izlendi?
