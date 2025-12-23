Galatasaray’da Mauro Icardi için karar verildi: İstediği maaş belli oldu!

Süper Lig’de Okan Buruk yönetiminde fırtına gibi esen ve üç kulvarda da şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, iç transferde yılın hamlesine hazırlanıyor.

ICARDI MESELESİ ÇÖZÜLÜYOR

Taraftarın sevgilisi Mauro Icardi’nin sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi camiada büyük bir merak konusuydu. Kasımpaşa karşısında alınan galibiyetin ardından vites yükselten yönetim, hem saha içindeki liderliği hem de camiaya olan bağlılığıyla tartışmasız lider konumuna yükselen Arjantinli forvetin geleceğini netleştirdi.

TARİHİ DOMİNASYON

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, 2025-26 sezonuna da damga vurarak ligde 17. maçlar itibarıyla 42 puan barajını bir kez daha aşmayı başardı. Bu istatistiği üst üste üç sezon yakalayan Buruk, maç başına 2.47 puan ortalamasıyla kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

17 FARKLI İSİM

Takımdaki skor dağılımı da dikkat çekerken, ligde tam 17 farklı isim tabelayı değiştirmeyi başardı. Icardi 9 golle ligde zirveyi çekerken, ona 7 asistle Barış Alper Yılmaz ve toplamda 12 gole ulaşan Victor Osimhen eşlik etti.

DUYGUSAL VEDA

Süper Lig’de 60 gole ulaşarak efsane isim Gheorghe Hagi’yi geride bırakan Mauro Icardi, bu tarihi başarıyı duygu yüklü bir mesajla taçlandırdı. Rumen efsaneye olan saygısını dile getiren yıldız oyuncu, Hagi’nin bu kulübe sadece gol değil, bir karakter ve gurur bıraktığını vurgulayarak taraftarların gönlünü bir kez daha fethetti. Kasımpaşa maçında kendisine gösterilen yoğun sevgi ve açılan pankartlar sonrası duygusal anlar yaşayan Icardi'nin, bu bağlılığı sözleşme kararına da doğrudan yansıdı.

SÖZLEŞME DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Özel hayatında China Suarez ile İstanbul’da yeni bir hayata yelken açan ve şehirden ayrılmak istemediğini yönetime ileten 32 yaşındaki santrfor için beklenen hamle geldi. Yönetimle yapılan görüşmelerde 1+1 yıllık anlaşmaya sıcak bakan Icardi’nin, yıllık 6-7 milyon Euro bandındaki bir ücreti kabul ettiği öğrenildi. Ocak ayı içerisinde resmi imzaların atılması planlanıyor.