Kaldırımda yürüyen yayalara çarptı! Kaza anı kamerada

İstanbul Başakşehir'de 20 Aralık 2025 tarihinde plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı. Kaldırımda yürüyen yayalara çarpan otomobilin neden olduğu kazada birden fazla kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kazaya karışan aracın sürücüsünü tespit etmek için çalışma başlattı.