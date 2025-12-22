Hatay'da iki ilçede yangın! 1 tır ve 1 otomobil seyir halindeyken alevler içinde kaldı

Hatay'da seyir halindeyken alevlere teslim olan tır yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangın, gece saatlerinde Kırıkhan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi çevre yolunda yaşandı. Seyir halindeyken alevlere teslim olan tır, kısa sürede alevlere teslim oldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangında, can kaybı ve yaralanma yaşanmazken tır kullanılmaz hale geldi.

TIR KULLANILMAZ HALE GELİRKEN OTOMOBİLDE HASAR OLUŞTU

Yangın, Dörtyol ilçesi Çaylı Caddesi üzerinde yaşandı. Akşam saatlerinde cadde üzerinde seyir halinde ilerleyen otomobilin motor kısmından dumanlar yükseldi. Dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında otomobilde maddi hasar oluştu.