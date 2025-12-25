Samsunspor'dan Anthony Musaba açıklaması: FIFA kuralları ihlal edildi, işlem başlatıldı

Samsunspor ile Fenerbahçe arasında Anthony Musaba gerilimi büyüyor. Samsunspor, Musaba ile ilgili yeni açıklama yaptı. Samsunspor, Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen Hollandalı futbolcunun FIFA Kurallarını ihlal ettiğini ve gerekli disiplin sürecinin başlatıldığını duyurdu.

SAMSUNSPOR'DAN MUSABA AÇIKLAMASI

Samsunspor şu açıklamayı yaptı:

"FIFA talimatları gereği, kulübümüzle yürürlükte sözleşmesi bulunan futbolcumuz Anthony Musaba, kulübümüzün yazılı izni olmadan başka kulüplerle görüşemez. Aynı şekilde, hiçbir kulüp de kulübümüzün izni olmadan futbolcularımızla temas kuramaz. Mevcut sözleşmesini ve FIFA kurallarını açık şekilde ihlal eden futbolcumuz Anthony Musaba hakkında, kulübümüz tarafından gerekli disiplin süreci başlatılmıştır."

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Fenerbahçe'ye transfer olmak için antrenmanlara çıkmayan futbolcusu Anthony Musaba'ya tepkisi göstermişti.

Thomas Reis, ''Son haftalarda olanlar açıkçası beni bir hayal kırıklığına uğrattı diyebilirim. Eğer bir futbolcu hem kafa olarak hem kalbiyle burada değilse doğal olarak performansı aşağıya doğru gidiyor ki son haftalarda gözlemlediğimizde açıkçası buydu'' demişti.