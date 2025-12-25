Asgari ücret zammını bile beklemediler! Fırsatçılar iş başında: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2026 yılı asgari ücret zammı açıklandı. Asgari ücret yüzde 27 artışla 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak belirlendi. Kafe ve restoranlarda da fırsatçıların zam yarışı hız kazandı. Bazı işletmeler menülerini bir ay öncesinden güncelledi. Fiyatlar yüzde 20 ila 50 arasında arttı. Bazı mülk sahipleri ise konut ve araçlarını ilana koyarken "Yılbaşında artacak" 'Ocak ayında zamlanacak' ifadeleri dikkat çekti.

BİR BARDAK ÇAY 100 LİRAYA ÇIKTI

Zam yarışının kendini en çok gösterdiği alan ise yeme-içme sektörü oldu. Asgari ücrete yapılan zammın ardından menülerdeki fiyatlar da jet hızında değişti. En çok zamanlanan ürün ise çay oldu. 65-70 TL'den satılan bir bardak yüzde 50 zamlanarak 100 TL'ye çıktı.

"YAPILAN ZAMLAR AHLAKA SIĞMAZ"

Bir fincan Türk kahvesinin fiyatı 250 TL'yi aşarken, kaşarlı tostun 600 TL'den satılması tepkilere neden oldu. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı Ramazan Bingöl, daha asgari ücret açıklanmadan yapılan zamları asla doğru bulmadıklarını söyledi. "Bu ne etik değil, ticaret ahlakına da sığmaz" diyen Bingöl, şöyle devam etti: "Ülkece enflasyonla mücadele ettiğimiz bu dönemde enflasyonu tetikleyen bu tür fiyat hareketlerini asla doğru da bulmuyoruz, tasvip de etmiyoruz."

"EVİNİZ ELİNİZDE KALIR"

Hem konut hem de ikinci el araç satışında bazı ilanlar yayından kaldırılırken bazı ilanlara da "Ocakta zamlanacak", "Yılbaşında fiyat artacak" gibi ifadeler ekledi. Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, "Genelde aralık ayında daireler zamlanacak diye bir dedikodu furyası yayılır. Buna inanan bazı mülk sahipleri de 'yılbaşından sonra evimi satırım' diyerek ya ilanı çeker ya da yüzde 20-25 zam yapar" dedi. Geçen yıl aralık ayında da benzer bir hareketin oluştuğuna dikkat çeken Araç, "Fiyatını yüzde 20 artıranlar evlerini 4-5 ay satamadılar. Biz mülk sahiplerini de bu konuda uyarıyoruz. Eviniz elinizde kalır" ifadelerini kullandı.