Kıskanmak dizisine “Leyla” geliyor

Salı günleri yayınlanan Kıskanmak dizisinin kadrosuna son olarak Özgü Namal'a partner olarak Bülent İnal katıldı. Bu hafta 15. bölümü yayınlanacak diziye Leyla karakteri katıldı.

KISKANMAK DİZİSİNİN KADROSUNA LEYLA GELİYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken “Kıskanmak” dizisi salı akşamları seyirciyi ekran başına toplamaya devam ediyor. Nadim Güç’ün yönettiği dizinin ekibine Leyla geliyor.

Güz Bozkurt “Kıskanmak” dizisiyle el sıkıştı. Bozkurt, “Leyla” rolüyle dizide yer alacak ve başarılı aktör Bülent İnal’ın oynadığı Savcı Cihan’ın kızı olarak kamera karşısına geçecek. Bozkurt 16. Bölümde dizide boy gösterecek.