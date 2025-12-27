Kıskanmak dizisine “Leyla” geliyor

Kategoriler
Salı günleri yayınlanan Kıskanmak dizisinin kadrosuna son olarak Özgü Namal'a partner olarak Bülent İnal katıldı. Bu hafta 15. bölümü yayınlanacak diziye Leyla karakteri katıldı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken “Kıskanmak” dizisi salı akşamları seyirciyi ekran başına toplamaya devam ediyor. Nadim Güç’ün yönettiği dizinin ekibine Leyla geliyor.
Güz Bozkurt “Kıskanmak” dizisiyle el sıkıştı. Bozkurt, “Leyla” rolüyle dizide yer alacak ve başarılı aktör Bülent İnal’ın oynadığı Savcı Cihan’ın kızı olarak kamera karşısına geçecek. Bozkurt 16. Bölümde dizide boy gösterecek.