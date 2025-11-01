Damada takı yerine ayva taktı! Renkli anlar kamerada

Amasya’da bir çiftin takı merasiminde renkli anlar yaşandı. Damadın arkadaşları tarafından damada takı yerine bir tane ayva hediye edildi. Damat karşılaştığı durum karşısında hayli şaşırdı. Damat daha sonra dilimlenen ayvanın tadına da baktı. Düğüne katılanlar o sırada kahkahaya boğuldu. Damadın arkadaşları, genç çiftle birlikte çalan müzikle doyasıya eğlendi.