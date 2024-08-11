Karabük'te ilginç damat şakası: Oto yıkamada köpük banyosu yaptı!

11 Ağustos 2024 19:25 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 19:40

Bursa’da su için birbirlerine girdiler: 1’i ağır 5 yaralı var!

Bursa’da su için birbirlerine girdiler: 1’i ağır 5 yaralı var!

Oto yıkamada bu sefer araç değil damat yıkandı. Karabük'te bir damadın düğünün ardından arkadaşları tarafından oto yıkamaya götürülüp yıkandığı anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

"TERLEDİYDİM, İYİ OLDU"

Dünyaevine giren Yusuf Ballı, arkadaşları tarafından oto yıkamaya götürüldü. Kendini arkadaşlarına bırakan damat, köpüklenip tazyikli suyla yıkandı. "Terlediydim, iyi oldu" diyen damadın tebessüm ettiren o anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada paylaşılan video, kısa sürede viral hale geldi. Kullanıcılar, hem olayın eğlenceli yönüne hem de arkadaşların fikirlerine hayranlıklarını dile getirdi.