Beşiktaş transfer bombasını son gün patlattı! Jota Silva imza için İstanbul’da

Süper Lig’de transfer heyecanı son günlere damgasını vurdu. Kadrosunu güçlendirmek için atağa kalkan Beşiktaş, Premier Lig temsilcisi Nottingham Forest’tan Jota Silva’yı kiralamak için mutlu sona ulaştı.

https://x.com/keremkolukisa/status/1966359289196671132

KİRALIK + SATIN ALMA OPSİYONU

Portekizli oyuncunun satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanacağı öğrenildi. Opsiyonun zorunlu olmayacağı, Beşiktaş’ın sezon sonundaki tercihlerine bağlı olarak kullanılabileceği belirtildi.

İSTANBUL’A İNDİ, TARAFTARA SESLENDİ

26 yaşındaki kanat oyuncusu, bugün sabah saatlerinde İstanbul’a geldi. Jota transfere ilişkin havalimanında yaptığı ilk değerlendirmede, "Çok iyi hissediyorum. Burada olduğum için heyecanlıyım. Beşiktaş gibi büyük bir takımın parçası olacağım için gurur duyuyorum. Taraftarlarımıza mesajım, bize olan desteklerini ve tutkularını devam ettirsinler. Çünkü onlara ihtiyacımız var. Takım arkadaşlarım, hepimiz sahada yüzde yüzümüzü vereceğiz" dedi.

38 MAÇTA 8 SKOR KATKISI

Sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atması beklenen Silva, geçtiğimiz sezon Nottingham formasıyla 38 maça çıktı; 5 gol ve 3 asistlik performans gösterirken toplamda 1.226 dakika sahada kaldı. İngiliz ekibiyle 2028’e kadar sözleşmesi bulunan Jota Silva’nın güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.